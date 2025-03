Pandemie se ve Spojených státech rozjela později. Přístup k očkování byl rychlejší, než v Česku

Uběhlo přesně pět let od prvního případu covidu-19 objeveného testováním v Česku. Série Radiožurnálu k tomuto výročí připomíná i to, jak tehdy na rodící se pandemii reagovaly Spojené státy a jak jsou na tom pět let poté. Začátek pandemie tam naplno dorazil později, přístup k očkování pak byl ale rychlejší než u nás. Za operací Warp Speed, která rychle vyvinula vakcínu, stál tehdy Donald Trump.

Washington 21:34 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít