Půjčkou sám sobě mohl Andrej Babiš obejít ve Francii solidární daň, vysvětluje novinářka Holcová

Francouzský soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti zahájil předběžné vyšetřování nákupu nemovitostí Andreje Babiše (ANO). Podezírá ho z praní špinavých peněz a daňových úniků. Jak říká ředitelka serveru investigace.cz Pavla Holcová, na takové zveřejnění, které může ovlivnit zahraniční politiku, musel mít soud dostatečné a relevantní důkazy. Praha 14:56 12. srpna 2022

Vy už jste před časem referovala o dotyčném vyšetřování. Představuje ta dnešní informace jasný posun v celé věci?

Představuje posun v tom, že francouzská prokuratura si musí být do jisté míry jistá tím, že mají relevantní informace proto, aby toto oznámila po několika měsících veřejně.

A na jaké okolnosti té zmíněné transakce se mohou francouzské orgány zaměřovat?

Jak oni uvádějí, tak budou vyšetřovat možné praní peněz. To znamená, že budou vyšetřovat zdroj těch peněz, které byly použité pro nákup těchto nemovitostí. Myslím si, ale nemám to zatím potvrzené od kolegy, že se budou zaměřovat i na vyšetřování možného daňového podvodu.

Koresponduje to s vašimi poznatky na základě tzv. Pandora Papers? To, co dosud tedy uveřejnil nejenom Le Monde, ale i další sdělovací prostředky?

Koresponduje to s tím, o čem my jsme psali někdy v tom říjnu, když jsme vydali kauzu Pandora Papers. Nejsou to ovšem čistě naše poznatky. Jsou to věci, na které nás upozorňovali experti na praní peněz, na daně, kdy oni nám vysvětlovali, k čemu schéma, které použil Andrej Babiš, které se týkalo firmy na Britských Panenských ostrovech, půjčce sám sobě. K čemu takové vlastně finančních struh bývají využívány.

A můžete to popsat? Ono je to složité asi vysvětlit, ale jaký přínos mohl mít ten postup přes offshorové společnosti při nákupu francouzské vily? Odborníci poukazovali na to, že mohlo jít právě o daňově výhodnou operaci.

Jedna z těch teorií a kdy by vlastně šlo o vyhýbání se placení daní, je ta, že ve Francii se tou dobou platila tzv. solidární daň, to znamená daň z luxusní nemovitosti, která se vztahovala na nákup nemovitostí, které ovšem nebyly nakoupeny přes půjčku. Tím, že Andrej Babiš půjčil peníze 15 milionů euro, což je zhruba 400 milionů korun sám sobě, se této dani mohl vyhnout.

Na druhou stranu to, co uvádí prokuratura je, že bude vyšetřovat praní peněz nebo tzv. možnou legalizaci výnosů z trestné činnosti. To znamená, že se velmi pravděpodobně budou zaměřovat nebo budou chtít, aby Andrej Babiš nejenom vysvětlil, ale i doložil, odkud tyto peníze vzal na nákup nemovitostí

A jak tu cestu nákupu vysvětluje sám Andrej Babiš? O jaké argumenty se opírá jeho ujišťování, že se v té souvislosti neodehrálo nic nelegálního?

Na to jsem se ho také chtěla zeptat. On nám ale nikdy neodpověděl. To, co vlastně já o tom vím, jsou teď pouze vyjádření pro média a svolání nějaké pracovní skupiny. Co jsem se akorát dozvěděla, je, že vlastně on to sice nějak vysvětluje, ale nikdy nedokázaly žádné dokumenty nebo důkazy, že to tak opravdu bylo.

Pokud vím, nešlo pouze o dvě zmíněné nemovitosti, jsou v hledáčku francouzského soudu pro vyšetřování trestné činnosti i ty další, které Andrej Babiš pořídil ve Francii.

Ano, a všech 16.

Jak složité je v takovém případě dokazování?

Je to velmi složité, protože musí spolupracovat několik jurisdikcí. Na druhou stranu se nestává příliš často, aby majitelé offshorových společností byli reálně podepsáni pod dokumenty. V případě Andreje Babiše to tak bylo. To znamená, že v tomto ohledu, kdy tam nejsou právníci nebo nějací nastrčení ředitelé by to mohlo být jednodušší. Nicméně nemyslím si, že by to vyšetřování bylo uzavřeno v nejbližší době.

Mimochodem Městský úřad Černošice tento případ odložil kvůli promlčení. Ve Francii to tak není?

Ve Francii to tak není. Hlavně v Černošicích úřad nevyšetřoval možné praní peněz, ale vyšetřoval, proč vlastně Andrej Babiš nikdy tyto nemovitosti nepřiznal v nějakém majetkovém přiznání veřejně činných osob.

A jsou v hledáčku francouzských orgánů i další osobnosti nebo transakce, které figurují v tzv. Pandora Papers?

Předpokládám, že ano, a zejména těch, které se týkaly Francie. Přehled ale o tom úplně nemám.

Pokud jsem správně četl, tak to vyšetřování bylo zahájeno už tuším někdy v únoru. Máte ponětí, proč s tou informací přichází Le Monde právě dnes?

Protože dnes byla zveřejněna informace, že toto vyšetřování bylo zahájeno. Předpokládám, že prokuratura čekala právě na to, až když si budou jistí, že s touto informací, která může ovlivnit i zahraniční politiku. Že mají dostatek důkazů nebo dostatek nějakých stop k tomu, aby tuto informaci mohli zveřejnit.

Pokud by se to podezření prokázalo, co by to pro Andreje Babiše konkrétně znamenalo?

Já nejsem právník a nejsem ani vyšetřovatel. Nedokážu vám říct, co přesně by to znamenalo. Pravděpodobně by to znamenalo, že bude obviněn, možná později obžalován, že bude muset prokazovat a vysvětlovat původ těch peněz, transakcí a že bude muset jít hluboko do svého archivu, aby prokázal, že vlastně všechno, co udělal, je naprosto legální.

Ale jak jste naznačil, tak v závěru toho vyšetřování asi nelze očekávat v řádu týdnů, ani možná měsíců.

Francouzská justice je o něco rychlejší než dejme tomu ta středoevropská. Nicméně si nemyslím, že by to bylo v řádu týdnů. V řádu měsíců můžeme doufat.

Když nemohou vyšetřovat Češi, ujmou se toho Francouzi. Andrej Babiš od února vyšetřovaný pro možné praní peněz. https://t.co/6czrP8lkwk — Pavla Holcova (@pafak) August 12, 2022