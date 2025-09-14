‚Panenský porod.‘ Samička baziliška porodila v anglické zoo osm mláďat, aniž by se pářila se samcem
Samička baziliška dlouhonohého porodila v exotické zoologické zahradě ve městě Telford v Anglii osm mláďat. Nikdy se ale nepářila se samcem. Tento „panenský porod“ považují ošetřovatelé za jednu z nejvzácnějších událostí v říši zvířat.
„Když jsme zjistili, že vajíčka jsou oplodněná bez jakéhokoli kontaktu se samcem, spadla nám brada,“ uvedl podle BBC ředitel exotické ZOO Scott Adams.
Takzvaný „panenský porod“ se odborně nazývá partenogeneze. Je to proces, při kterém se z neoplodněných vajíček vyvinou embrya. Z těch se pak narodí potomci, kteří jsou po genetické stránce identickými klony své matky.
Ani nejlepší počítače nejsou schopny zpracovat informaci tak rychle jako netopýři, říká odborník
Číst článek
Server USA Today píše, že tento jev byl dosud zaznamenaný pouze u několika druhů plazů na celém světě. Porod v anglické ZOO je tak ještě pozoruhodnější.
Mláďata jsou teď umístěná ve speciální části ZOO, kde je nepřetržitě regulována teplota a vlhkost. Ošetřovatelé ale doufají, že je budou moci v příštích týdnech přesunout do veřejných výběhů.
„Tento příběh nám dává úžasnou příležitost promluvit si s našimi návštěvníky o genetice, evoluci a výzvách, kterým čelí plazi v přírodě,“ dodal Scott Adams.
Bazilišek dlouhonohý pochází se Střední a Jižní Ameriky. Má korunu na temeni hlavy a většinou je jasně zelený s hnědými pruhy po celém těle. Živí se malými cvrčky, kobylkami a červy. Tyto ještěři se také podle ošetřovatelů z Telfordu potýkají se ztrátou přirozeného prostředí a nelegálním lovem pro obchod se zvířaty.