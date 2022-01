Bývalý papež Benedikt XVI. podle vyšetřovací zprávy pochybil v případech sexuálního zneužívání

Bývalý papež Benedikt XVI. podle právních expertů ještě jako arcibiskup Joseph Ratzinger pochybil v případech sexuálního zneužívání v 70. a 80. letech. Bavorská právní kancelář WSW zkoumala zneužívání v mnichovsko-freisinské arcidiecézi od 2. světové války a tvrdí, že ve čtyřech případech lze nyní 94letého emeritního papeže obvinit. Ten pochybení odmítá, vyjádřil ale lítost nad tím, že zástupci katolické církve zneužívali nezletilé. Mnichov 21:05 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež Benedikt XVI. | Zdroj: Reuters

Vyšetřovací zpráva, která byla zveřejněna ve čtvrtek, na 1700 stranách zaznamenává přibližně 500 případů sexuálního obtěžování a zneužití, jichž se v arcidiecézi od konce války dopustilo 235 představitelů katolické církve.

Podnět k vyšetřování dal kardinál Reinhard Marx, jenž byl ve zprávě z chybného postupu obviněn ve dvou případech sexuálního zneužívání.

Joseph Ratzinger, pozdější papež, podle dokumentu nejednal třeba v případě kněze, kterého církev do Bavorska přesunula kvůli podezření, že zneužíval nezletilého. Později byl odsouzen. Ve 21 případech pochybil i jeho nástupce v čele arcibiskupství kardinál Friedrich Wetter.

Podle historika a religionisty Jaroslava Šebka z Historického ústavu Akademie věd jde o důležitý očistný proces.

Můžeme krátce přiblížit případy, jež se ve vyšetřovací zprávě vztahují k působení Josepha Ratzingera v čele těch dvou arcibiskupství v Mnichově a Freisingu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století?

Nejvíce se tam zmiňuje případ kněze, který byl poslán do mnichovské arcidiecéze z Essenu, kde už byl vlastně obviněn z případu zneužívání dětí. Tam samozřejmě nastal problém v tom, že už neměl dále kněžskou funkci v rámci Mnichovské arcidiecéze vykonávat, tedy neměl být v pastoraci.

A přesto za působení Josepha Ratzingera dále jako farář působil. Tady vlastně nastává střet různých pohledů, protože tato zpráva říká, že o tom Joseph Ratzinger věděl, zatímco papež se brání, že o těch skutcích nevěděl.

Existují nějaké důkazy nebo svědectví, která by tuto otázku jednoznačně rozsoudila? A pokud by se ukázalo, že o tom Joseph Ratzinger skutečně věděl, tak co by v tom případě měl býval udělat?

Tam jde o to, že zpráva, o které se tady bavíme, zmiňuje, že o tom tedy věděl, že ta jeho tvrzení nejsou úplně průkazná. Ta zpráva samozřejmě říká, že se provinil dokonce i proti kanonickému právu, protože měl tohoto kněze postavit mimo službu.

A co mohou závěry znamenat pro 94letého Benedikta XVI., jenž před devíti lety z čela katolické církve odstoupil?

Určitě je to pro něj velmi nepříjemné, že se na sklonku jeho života bude diskutovat hlavně o těchto případech zneužívání. Ve čtvrtek se vyjádřil i mluvčí obětí Mnichovské arcidiecéze, že se bourá jeho pomník. Takže to naruší obraz, který má Benedikt XVI. Nakonec to byl ten papež, který se snažil začít to vyšetřování pedofilních skandálů a který proti některým aktérů těchto afér velmi tvrdě zakročil.

A nakolik významný by tento dokument mohl být pro snahu katolické církve nejen v Německu vyrovnat se s touto temnou kapitolu?

Co se týká Německa, tak už je to vlastně další ze série zpráv, které se týkají vyšetřování pedofilních afér. Už loni v březnu podobný dokument vydala Kolínská arcidiecéze. Myslím si, že to dále přispěje k určitým vnitřním napětím v rámci německé katolické církve, která se už teď potýká v turbulencích různých názorů.

Já si myslím, že je to důležitý očistný proces, aby se tyto skutečnosti pojmenovaly a mohlo se o těchto případech dál diskutovat.