Papež se nezúčastní silvestrovské ani novoroční bohoslužby pri konci roku. Trápí ho bolest zad

Místo papeže silvestrovskou bohoslužbu ve Svatopetrském chrámu odslouží kardinál Giovanni Battista Re, na novoroční bohoslužbě jej ve vatikánské bazilice zastoupí kardinál Pietro Parolin. Polední modlitby na Nový rok v knihovně Apoštolského paláce se již pontifex zúčastní.

Podle agentury Reuters je to poprvé za několik posledních let, co František kvůli zdravotnímu stavu zrušil některou ze svých větších papežských povinností. Vatikánský mluvčí Matteo Bruni uvedl, že papež trpí "bolestivým ischiasem".

Ischias, česky též houser či ústřel, je označením pro bolest způsobenou zánětem či sevřením sedacího nervu. Projevuje se bolestí v dolní části zad, která může přecházet i do nohou. Podle Bruniho papeže bolí pravá noha. Podle agentury Reuters má někdy papež kvůli ischiasu problémy s chůzí.