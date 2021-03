‚Jaká ukrutnost zasáhla tuto zemi.‘ Papež se pomodlil za oběti války v Mosulu, bývalé baště Islámského státu

Papež František v neděli ráno zavítal do Mosulu, kde na místním náměstí zahájil třetí den své historické návštěvy Iráku modlitbou za oběti války. Město v letech 2014 až 2017 okupovala teroristická organizace Islámský stát (IS). Brzy ráno papež přicestoval do Irbílu, správního střediska částečně autonomního iráckého Kurdistánu, kde ho přivítal prezident Ničirvan Barzání a další místní představitelé. Informují o tom zahraniční tiskové agentury.

Mosul 9:44 7. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít