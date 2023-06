Neobvyklý pokyn papeže Františka. Osobní tajemník Benedikta XVI. se vrátí domů do Německa

Osobní tajemník bývalého papeže Benedikta XVI., arcibiskup Georg Gänswein, se na pokyn papeže Františka vrací do své domovské diecéze v německém Freiburgu. Oznámil to Vatikán. Gänswein zatím nebude zastávat žádný důležitý církevní úřad poté, co koncem února skončil i ve funkci prefekta papežské domácnosti. Agentura Reuters poznamenala, že rozhodnutí papeže je velmi neobvyklé a může souviset s pošramoceným vztahem obou hodnostářů.

