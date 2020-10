‚Jsou to děti boží a mají právo na rodinu.‘ Papež František podpořil svazky homosexuálních párů

Papež František řekl v dokumentu uveřejněném ve středu, že by homosexuálové měli mít možnost vstoupit do registrovaného partnerství. Jedná se o jedno z nejjasnější vyjádření, které zatím adresoval k právům homosexuálů. Řím 17:52 21. 10. 2020 (Aktualizováno: 18:29 21. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Co musíme vytvořit, je zákon o registrovaných partnerstvích. To je cesta, kterou je právně ochráníme. A za tím si stojím,“ prohlásil papež | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

„Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají právo na rodinu. Nikdo by neměl být vyloučen nebo se kvůli tomu cítit špatně,“ řekl v dokumentu nazvaném Francesco režiséra Evgena Afineevskyho.

„Co musíme vytvořit, je zákon o registrovaných partnerstvích. To je cesta, kterou je právně ochráníme. A za tím si stojím,“ dodal papež.

Podle agentury Reuters odkazuje František na dobu, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires a v roce 2010 veřejně odmítl zákon, jenž měl podpořit stejnopohlavní manželství. Podporoval ale jiný způsob právní ochrany homosexuálů.

Jak připomíná ČTK, Vatikán zákon o registrovaném partnerství nemá. Italský parlament schválil zákon umožňující civilní sňatky homosexuálů v roce 2016. Proti zákonu pořádala část italských katolíků demonstrace. Na rozdíl od předchozích let ale protesty oficiálně nezaštítila italská biskupská konference. V České republice homosexuálové mohou vstoupit do registrovaného partnerství od roku 2006. Některé iniciativy v ČR požadují, aby homosexuálové mohli vstupovat i do manželství.

Nejjasnější vyjádření

Papežský životopisec Austen Ivereigh sdělil Reuters, že papežova slova v dokumentu jsou jedním z jeho nejjasnějších vyjádření od nástupu do funkce v roce 2013.

František v dokumentu zmínil Andrea Rubera, který spolu se svým partnerem adoptoval tři děti. Ten řešil problém, jak je vychovávat jako katolíky na lokální faře. Nechtěl dětem ale způsobit žádné trauma. Se svým problémem se proto obrátil v dopise na papeže.

František jim za několik dní zavolal a na apeloval na pár, aby děti na faru přivedli. Varoval je ale před odporem.

Během telefonického rozhovoru podle Rubera papež nesdělil, co si o jeho rodině myslí. „Nezmínil svůj názor na moji rodinu, takže si myslím, že v tomto bodu se drží doktríny. Ale jeho přístup k lidem se ohromně změnil,“ podotkl muž v dokumentu.

Papež František v knižním rozhovoru před dvěma roky prohlásil, že homosexualita se stává v nějakých společnostech „módní záležitostí“. Neschvaloval ani svěcení homosexuálních kněží nebo vztahy mezi nimi. Přesto ale v rámci tohoto témata patří v církvi k liberální větvi.

Katolická církev zastává názor, že homosexuální tendence nejsou hřích, ale stejnopohlavní akt ano. Přesto ale vyzývá, že by se s homosexuály mělo zacházet s úctou.