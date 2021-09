Symbol chudoby čekající na poselství i změnu. Papež František zavítal na sídliště Luník IX v Košicích

Monika z Luníku IX se učí nový text otčenáše v romštině. Vznikl speciálně pro návštěvu papeže Františka. Text s ní procvičuje otec Peter Žatkuľak.

„Modlitbu otčenáše používáme v romštině i na Luníku IX. Tím, že přichází i Romové z ostatních osad, kteří si ji přizpůsobili na svůj dialekt, tak jsme se rozhodli vytvořit jednu verzi, s níž se budeme s Františkem modlit,“ řekl otec Peter Žatkuľak Radiožurnálu.

Saleziáni na Luníku IX působí od roku 2008. Jsou tu čtyři a zakládají si na tom, aby s místními na sídlišti bydleli a vytvářeli osobní vztahy.

„Snažíme se toto prostředí přetvářet výchovou a evangelizováním. Vytváříme malé skupinky – chlapců, děvčat mladých i dospělých – a společně se pravidelně každý týden setkáváme, bavíme se, modlíme, hrajeme a jezdíme na výlety, abychom objevovali možnost přetvářet věci okolo sebe – nejdříve v malé míře a v dospělosti ve velké,“ doplňuje.

Odsouzení diskriminace

Nesuďme, říká nám Kristus. Ale kolikrát naopak hovoříme bez reálného základu, podle doslechu a považujeme se za spravedlivé, když jsme přísnými soudci ostatních. Shovívaví k sobě, neoblomní k ostatním, uvedl papež v přímém televizním přenosu.

Ke katolické církve, kterou František reprezentuje, se hlásí většina Slováků i slovenských Romů.

„Jak často jsou tyto soudy vlastně předsudky, jak často si to zaměňujeme! Je to jako znetvořit slovy krásu Božích dětí, kterými jsou naši bratři. Nelze redukovat realitu druhého (člověka) na vlastní předem připravené modely. Nelze lidi dávat do schémat. Abychom je skutečně poznali, musíme je především uznávat,“ dodal.

Romům papež řekl, že až příliš často byli předmětem předsudků a nemilosrdných soudů, diskriminačních stereotypů, hanlivých slov a gest, kvůli čemuž ‘jsme se všichni stali chudšími v lidskosti‘. K obnově důstojnosti je nutné přejít od předsudků k dialogu, od uzavření k integraci, zdůraznil František.

Láskou proti proudu

Na sídlišti se setkal s mladými romskými manželi, kteří na Luníku IX vyrostli a kteří za pomoci rodičů i církve dokázali ‘jít proti proudu‘: vystudovali vysokou školu a nyní žijí a pracují na jiném místě Košic. Papežovými slovy se jejich příběh lásky zrodil a dozrál díky blízkosti a povzbuzení: „Cítili jste se posilnění a chtěli jste práci; cítili jste se milovaní a vyrůstali jste s touhou dát svým dětem něco víc.“

Ovoce péče o druhé, práce a trpělivosti podle papeže nepřichází hned, ale časem.

„Soudy a předsudky jen zvětšují vzdálenosti. Kontrasty a silná slova nepomáhají. Dávat lidi do ghett nic neřeší. Když zesiluje uzavřenost, dříve či později vzplane hněv. Cestou k pokojnému soužití je integrace,“ řekl František.

Zdůraznil, že budoucnost patří dětem, které si zaslouží svobodný život integrovaný ve společnosti. „Kvůli dětem je třeba dělat odvážná rozhodnutí: pro jejich důstojnost, kvůli jejich vzdělání, aby vyrůstaly dobře zakořeněné ve svém původu, ale zároveň bez toho, aby viděly každou možnost vyloučenou.“

Papež také poděkoval všem za práci s lidmi, kteří jsou na okraji společnosti, čímž myslí i vězně a běžence. Připustil, že tato práce a úsilí se někdy setkávají s nepochopením a nevděkem, a to dokonce i v církvi.

„Nikdo v církvi se nesmí cítit mimo, anebo odsunutý stranou,“ řekl papež.

„Máme naději, že vaše mise tu dnes mezi námi na tomto místě pomůže zapálit větší víru a pevnější odhodlání měnit náš osobní a duchovní život k lepšímu,“ řekl papeži po příchodu na sídliště jednašedesátiletý Ján Hero z romské osady Medoravce.

Nenápadné změny

Luník tvoří několik panelových domů. Část je v katastrofálním stavu a zbývá z nich jen hrubá stavba. Na ulici potkáváme ženu, která se nastěhovala do bytu po otci Petrovi. Doplácí na své sousedy a nekompromisní postup vodárny – ta vodu pouští denně přibližně jen na dvě hodiny.

„Taháme si vodu s hadicí. Jeden si ji vypne, další nasadí a střídáme se. Nemůžeme koupat děti, kdy chceme, nemůžeme se mýt ani prát,“ popisuje.

Papežova chystaná návštěva už podle Petra Žatkuľaka přinesla nenápadnou změnu. „Vidíme, že se objevují změny v lidech a v jejich postojích. Začínají být vnímavější, citlivější, dokážou napomenout děti, které zlobí daleko více než předtím,“ uvedl Peter Žatkuľak.

Díky přípravám na Františkův příjezd se vyloučená lokalita začala znovu otevírat okolnímu světu. „Přestává to být ghetto s vlastními pravidly a začíná to být běžná městská část, kde lidé přicházejí a odcházejí. Luník IX je symbol. Vatikán a František pochopili, že tohle je místo, kde může zaznít poselství k chudým. Ale i pro většinu, která je chudá ve svém srdci. Máme peníze i krásný dům, ale nemáme citlivost k chudobě,“ vysvětluje Žatkuľak.

V nedaleké Zlaté bani Romové z východního Slovenska nacvičují divadlo, tance a ukázku tradičních řemesel. Předvádět je budou na Luníku během papežské návštěvy. Je mezi nimi i Janka a Lenka. „Těšíme se na něj. Ukážeme, jaký talent mají Romové v sobě,“ říkají.