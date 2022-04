Papež František odmítl nabídku k návštěvě Ukrajiny. Nesetká se ani s lídrem ruské pravoslavné církve

Papež František nepojede na Ukrajinu ani se nesetká s lídrem ruské pravoslavné církve, moskevským patriarchou Kirillem, který ruskou invazi na Ukrajině podporuje. Hlava katolické církve to řekla v rozhovoru s argentinským deníkem La Nación. Papež, který je původem z Argentiny, ale také uvedl, že je připraven udělat všechno pro zastavení této války. Aktualizováno Vatikán/Buenos Aires 15:52 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František během svého projevu ve Vatikánu | Foto: Alessandra Tarantino | Zdroj: ČTK / AP

„K čemu by bylo, kdyby papež jel do Kyjeva a válka by následující den pokračovala?“ řekl v rozhovoru zveřejněném ve čtvrtek František, jehož k návštěvě Ukrajiny vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či kyjevský starosta Vitalij Kličko. Argentinský deník připomněl, že papeže Františka v posledních dnech trápí bolesti kolena. Kvůli nim například ani neodsloužil minulou sobotu velikonoční vigilii.

Papež přijal Orbána na soukromé audienci. Vyjádřil vděk Maďarsku za přijímání uprchlíků z Ukrajiny Číst článek

Papež začátkem tohoto měsíce při návštěvě Malty připustil, že by se mohl vydat do Kyjeva. Posléze ale uvedl, že „neví, zda bude možné takovou cestu uskutečnit“. Řekl ovšem, že je připraven udělat všechno pro to, aby nynější válka skončila, a že vatikánská diplomacie v tomto směru dělá, co může. V této souvislosti se hovořilo o tom, že se Vatikán snaží dojednat schůzku papeže s moskevským patriarchou Kirillem. Objevily se i zprávy, že by se mohli sejít v Izraeli při papežově zpáteční cestě z Libanonu, který má hlava katolické církve navštívit v polovině června.

„Je mi líto, že Vatikán musel zrušit druhou schůzku s patriarchou Kirillem, kterou jsme měli naplánovanou na červen v Jeruzalémě. Ale naše diplomacie došla k závěru, že schůzka nás dvou v této době by mohla vést k mnohým nedorozuměním,“ řekl papež argentinskému deníku. František se s Kirillem setkal v roce 2016 v Havaně, byla to první schůzka hlavy katolické církve a předního lídra církve pravoslavné od takzvaného velkého schizmatu z roku 1054.

Papež: Ukrajina je těžce zkoušena násilím kruté a nesmyslné války, do které byla zatažena Číst článek

Tehdy se křesťanská církev rozpadla na část, která uznává za svou hlavu papeže, a pravoslavnou či ortodoxní, jež je volně podřízena konstantinopolskému patriarchovi. Ruský patriarcha Kirill tak formálně hlavou pravoslaví není, jeho autorita ale vyplývá z počtu ruských věřících.

Odsouzení ruské invaze

Papež František ruskou invazi na Ukrajinu, která začala 24. února, odsoudil a opakovaně vyzývá k zastavení války a k mírovým jednáním. Už den po začátku invaze v neobvyklém kroku navštívil ruskou ambasádu v Římě. Začátkem dubna při generální audienci opět vyzval k zastavení masakrů, jaký se stal mimo jiné v Buče u Kyjeva, a rozvinul přitom ukrajinskou vlajku, kterou mu přivezli přímo z Buče.

Poté vyzval k velikonočnímu příměří a v neděli v tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) nepřímo kritizoval Rusko za to, že Ukrajinu zatáhlo do krutého a nesmyslného konfliktu.

Argentinský novinář se papeže nyní zeptal i na to, proč při odsuzování konfliktu na Ukrajině nezmínil ruského prezidenta Vladimira Putina. Papež odpověděl, že hlava katolické církve lídry států nezmiňuje.