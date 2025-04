ONLINE: Papež František zemřel kvůli mozkové mrtvici. Chtěl být pohřben v prosté dřevěné rakvi

Příčinou smrti papeže Františka byla mozková mrtvice, která vedla ke kómatu a následnému nezvratnému selhání srdce, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Vatikánu. Papež podle prohlášení v závěti požádal, aby byl pohřben do podzemního hrobu v prosté dřevěné rakvi bez zdobení a s pouhým nápisem Franciscus, a to v římské bazilice Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore), kam se pravidelně chodíval modlit. Sledujeme online Vatikán 20:25 21. 4. 2025 (Aktualizováno: 21:04 21. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeptiška stojí před obrazem papeže Františka v kostele Santa Maria Addolorata v Římě po papežově úmrtí | Foto: Matteo Minnella | Zdroj: Reuters

František bude po více než století prvním papežem, který nebude pohřben v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Jeho předchůdci bývali tradičně pohřbeni ve třech rakvích z cypřiše, dubu a olova, uložených jedna v druhé, píše stanice BBC. Papež podle prohlášení Vatikánu zařídil, aby náklady na pohřeb uhradil nejmenovaný dárce.

Podle agentury AP se věřící kolem sedmé hodiny večerní začali na Svatopetrském náměstí modlit růženec. Modlitby vedl kardinál Mauro Gambetti. Rakev, do níž byl papež uložen, by mohla být do baziliky svatého Petra převezena ve středu ráno, uvedl již dříve Vatikán. Pohřeb se uskuteční do devíti dnů, konkrétní datum nebylo ještě stanoveno.

Papež František zemřel v pondělí ráno na Velikonoční pondělí v 7.35 hodin ve své rezidenci Dům svaté Marty ve Vatikánu. V polovině února byl hospitalizován se zánětem průdušek, který se vyvinul v oboustranný zápal plic. Z nemocnice byl propuštěn na konci března.