Papež kritizoval Trumpa kvůli plánům na deportaci migrantů, Harrisovou za obhajobu potratů

Papež František v pátek kritizoval, že jednání o míru v Pásmu Gazy nepostupují. Uvedl také, že oba kandidáti na amerického prezidenta propagují „protilidské“ politiky, Kamala Harrisová hájí potraty a Donald Trump chce ve velkém deportovat migranty. Papež také během návratu z asijské cesty řekl, že nepojede do Paříže na otevření katedrály Notre-Dame po opravách po požáru a že zvažuje cestu do rodné Argentiny. Informovaly o tom zahraniční agentury. Řím 21:24 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež během návratu z asijské cesty řekl, že nepojede do Paříže na otevření katedrály Notre-Dame po opravách po požáru | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

„Je mi líto, že to musím říct, ale opravdu nemám pocit, že podnikají kroky, které by vedly k míru,“ řekl papež o téměř rok trvající válce v Pásmu Gazy, kde proti sobě stojí palestinské teroristické hnutí Hamás a izraelská armáda.

Papež také uvedl, že často hovoří s věřícími z Pásma Gazy, kteří mu vyprávějí své příběhy. „Když vidíte těla zabitých dětí, zabitých pod záminkou toho, že tam jsou nějací bojovníci, tak je to ošklivé,“ řekl papež.

25:19 Amerikanista: Na vlně populismu jede Trump i Harrisová. Volby můžou rozhodnout lokální témata Číst článek

Trumpa papež kritizoval za plány na deportace milionů přistěhovalců, Harrisovou za neutuchající obhajobu práva na potrat. Nepřijímat migranty je těžký hřích a jít na potrat se rovná vraždě, řekl podle agentury Reuters papež. Během listopadových prezidentských voleb si podle papeže Američané budou muset „zvolit menší zlo“.

Sedmaosmdesátiletý jezuita uvedl, že by ještě rád podnikl cestu do rodné Argentiny. Pokud by tam jel, chtěl by se zastavit také na španělských Kanárských ostrovech u pobřeží Afriky, kam v posledních měsících směřuje stále více migrantů ve snaze dostat se z Afriky do Evropy.

Starost o migranty je klíčovým tématem Františkova pontifikátu. Svou první cestu před 11 lety podnikl na italský ostrov Lampedusa, který je cílem tisíců migrantů při nelegální cestě do Evropy.

Papež František strávil 12 dní cestou po jihovýchodní Asii, navštívil Indonésii, Papuu-Novou Guineu, Východní Timor a Singapur. Při letu zpět do Itálie odpovídal na otázky novinářů, kteří ho doprovázeli.