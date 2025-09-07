Papež Lev XIV. svatořečil vůbec prvního světce z generace mileniálů. Přezdívá se mu Influencer boží
Papež Lev XIV. při nedělní kanonizační mši ve Vatikánu prohlásil za svatého Itala Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii a kterému se přezdívá Influencer boží, píší agentury AFP a AP. Stal se tak prvním světcem katolické církve z generace takzvaných mileniálů (generace Y).
Kromě něho svatořečil papež také dalšího Itala Piera Giorgia Frassatiho, který odmalička pomáhal chudým a nemocným a zemřel v roce 1925 ve věku 24 let poté, co se zřejmě při návštěvě chudinských čtvrtí nakazil obrnou.
Mši, která začala v 10.00 SELČ, přihlížely na Svatopetrském náměstí desítky tisíc věřících. Nejprve byl svatořečen Frassati a po něm Acutis.
Setkání ve Vatikánu: Lev XIV. ujistil LGBTQ+ katolíky o pokračování Františkovy politiky
Číst článek
Papež ještě před začátkem mše nečekaně vystoupil před dav a ocenil, kolik mladých lidí se dnes do Vatikánu dostavilo. „Je to opravdu požehnání Páně,“ řekl a vyzval přítomné, aby zůstali i po mši, aby je mohl ze svého papamobilu pozdravit, až bude projíždět davem, píše AP.
Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 v Londýně, kde tehdy jeho italští rodiče pracovně pobývali. Na základní školu už chodil v Miláně. Měl rád videohry a komiksy a stal se z něj nadšený amatérský programátor. Vytvořil také web, kde zdokumentoval eucharistické zázraky.
Právě weby zaměřené na šíření katolického poselství mu vysloužily přezdívku Influencer boží, poznamenal britský deník The Guardian.
Acutis zemřel 12. října 2006 několik dnů poté, co u něj lékaři zjistili leukémii. Pohřben byl v Assisi, rodišti svatého Františka z Assisi, kde byl v říjnu 2020 také blahořečen. Premiéru bude mít v neděli také kreslený film o jeho životě.
Pier Giorgio Frassati se narodil 6. dubna 1901 v Turíně a zemřel 4. července 1925. Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. v roce 1990.