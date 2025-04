Papež by nechtěl, aby jeho nástupce zapomněl na chudé. Favorit je z Filipín, tvrdí církevní expert

Vatikán oznámil zprávu o úmrtí papeže v pondělí dopoledne, ještě v neděli přitom František popřál věřícím na Svatopetrském náměstí veselé Velikonoce, požehnal jim. Bylo ale vidět, že nemoci, které ho poslední dobou trápily, ho asi velmi vyčerpaly a muselo to být pro něj už v tu chvíli velmi náročné.

Poslední dny, měsíce pro něj byly velmi vyčerpávající. Už od pobytu v nemocnici bylo celkem jasné, že jeho zdravotní stav se nevrátí do původního, relativně dobrého stavu a že bude upadat. Nicméně našel si na Velikonoce ještě čas na věci, které považoval za důležité, protože například ve čtvrtek navštívil vězně ve věznici na Zelený čtvrtek.

V neděli už nepřednášel klasické poselství Městu a světu, to už nechal na někom jiném, ale byl tam pro své věřící a popřál jim hezké Velikonoce. Byl to takový poslední okamžik.

Přesně tak. František už v poslední době od návratu z nemocnice veřejně příliš nemluvil. Bylo vidět, že ho to vyčerpává, že přece jenom nestačí s dechem.

Stalo se už někdy, že by papež skonal v období Velikonoc, což jsou nejdůležitější křesťanské svátky? Vidí v tom věřící nějaký symbol?

Určitý symbol v tom vidí, zaregistroval jsem to, když jsem sledoval sociální sítě, jak se různí věřící k tomu vyjadřují a vztahují. V neděli oslavili Kristovo zmrtvýchvstání a to, že papež skonal den poté, vidí v optice vize na nějaké vzkříšení. Shodou okolností se podobná událost stala s Janem Pavlem II., který zemřel v sobotu po Velikonocích, v předvečer slavnosti Božího milosrdenství, což byl svátek, který sám zavedl a byl mu velmi blízký. Benedikt XVI. zase zemřel krátce po Vánocích.

Jedním z posledních, možná úplně posledním světovým státníkem, se kterým se František osobně setkal, byl americký viceprezident J. D. Vance. Viděl jsem z toho krátké video, které bylo zveřejněno na sociálních sítích. Měli spolu, a to je zajímavé, poměrně vážný spor v minulých měsících kvůli postojům k migraci do Spojených států. Došlo ve Vatikánu teď ke smíření?

Díval jsem se na zprávy, které k tomuto setkání jsou, a příliš neříkají, co všechno na schůzce proběhlo. Myslím, že k nějakému velkému smíření asi nedošlo, protože papež František celý život trval na tom, že přístup k migrantům má být vstřícný, a předpokládám, že na toto americká administrativa tímto setkáním nepřistoupila. Nikde jsem nezaznamenal signály, že by zástupci americké vlády přistoupili na papežovou optiku. Myslím tedy, že ke smíření nedošlo, nicméně zřejmě to byl důležitý rozhovor. Předpokládám, že papež, který cítil, že mu ubývají síly, ještě chtěl apelovat a zasáhnout v této oblasti. Ale zároveň si myslím, že návštěva J. D. Vance před úmrtím papeže ve Vatikánu je docela důležitá. Všichni vnímali, že konkláve bude blízko, takže si dokážu představit, že mohlo docházet i k nějaké snaze ovlivňovat, kdo bude příštím papežem.

Odkaz papeže Františka

„Papež František veřejně podpořil registrované partnerství stejnopohlavních párů.“ (ČRo Radiožurnál, 22. 10. 2020)

S papežem Františkem odchází poměrně progresivní závan ve Vatikánu. Jak moc přelomové jeho papežství podle vás bylo a půjde na to navázat, když už jste zmínil konkláve?

Toto papežství bylo přelomové docela dost, především v tom, že papež František tento úřad velmi polidštil. Předchozí papežové vedli úřad velmi oficiálně a myslím si, že papež František svou spontaneitou a obracením se k lidem v periferiích, lidem sociálně vyloučeným a tak dále znovu akcentoval tento rozměr církve a to, že i pro papežství je důležité, že církev nemá být světovou politickou autoritou, ale má pomáhat tak, jako Ježíš pomáhal nejslabším a nejchudším. Navázat na to určitě půjde, samozřejmě záleží, kdo nastoupí. Ale jak registruji, tak papežové na sebe vždycky nějakým způsobem navazují, i když jsou hodně odlišní. Přece jenom jsou z jedné církve, která má společné základy, takže jde to, ale uvidíme.

„... Umyl podle tradice nohy 12 lidem. Ne ale kněžím, jak bývá obvyklé, místo toho 12 mladým delikventům. “ (ČRo Radiožurnál, 21. 4. 2025)

Čím navázal na svého předchůdce papež František?

Jistě navázal, byť to tak úplně nevypadá. Z čistě konkrétních věcí mě napadá řešení sexuálního zneužívání v církvi, protože o tom se mluvilo hodně v souvislosti tím, že papež František začal toto téma řešit. Ale ve skutečnosti už papež Benedikt XVI. byl ten, který se začal potkávat s oběťmi a začal zpřísňovat pravidla. Během začátku pontifikátu Benedikta XVI. bylo asi 400 kněží vyloučeno kvůli sexuálnímu zneužívání z kněžských řad.

Období smutku a přípravy na konkláve

To znamená, že návaznost je důležitá. Probíhají už přípravy na konkláve?

Přípravy na konkláve už se pomaličku rozjíždějí. Před tím musí proběhnout pohřeb, který je ale velmi dobře naplánován. Jsou pravidla, jak se postupuje, loni byla dokonce trošku zjednodušena. Teď automaticky nastupují určité kroky a musí se vybrat, který den se pohřeb odehraje. Mělo by to být čtyři až šest dnů po úmrtí papeže. Zajišťují se tedy zcela praktické kroky. Na pohřeb se budou sjíždět kardinálové z celého světa a na to pak bude navazovat postupně konkláve.

Nicméně po úmrtí papeže vždycky nastává období, kdy se pochopitelně drží smutek, ale je to období, kdy nikdo nezastává papežský úřad. Tomu se říká sede vacante. Starosti přebírá někdo jiný, protože někdo pořád musí zajišťovat finanční a administrativní chod úřadu, je to tak?

Ano. V tuto chvíli oficiálně přebírá pravomoce kardinálské kolegium, to znamená všichni kardinálové dohromady s tím, že nesmí vydávat nějaká zásadní rozhodnutí. Je to skutečně udržovací. Ale Vatikán, všichni úředníci, kteří tam jsou, co se týká finančních záležitostí a tak dále, jsou na svých místech dále a fungují podle nastavených pravidel. Symbolickou roli má děkan kardinálského sboru.

Říkal jste, že na pohřeb se budou sjíždět kardinálové z celého světa. Pak tedy už zůstávají ve Vatikánu do konkláve?

Je to takový úzus, protože samotnému konkláve, kdy se kardinálové zavřou do Sixtinské kaple, volí a nesmějí mít kontakt se světem, předchází období, kdy probíhají, řekněme, plenární shromáždění, diskuze. Nikdy se neví, jak dlouhé toto období bude. Kardinálové mezi sebou diskutují o tom, jakého papeže dál církev potřebuje, co jsou aktuální výzvy církve, jaká témata by měla řešit, kterým směrem chtějí, aby směřovala. Tím si vytvářejí obraz toho, jaký by další papež měl ideálně být a kdo by se jím mohl stát. Když už mají pocit, že všechno probrali, řeknou, dobře, v tuto chvíli začneme konkláve a od zítřejšího rána se půjdeme zavřít do Sixtinské kaple.

Jak dlouhé obvykle bývá toto období?

V poslední době to vychází na zhruba dva tři týdny, déle ne. Jde taky o to, aby se všichni kardinálové stihli do Říma dostat.

Vede se nějaká kampaň?

Rozhodně to není jako kampaň před politickými volbami, protože v nich je dané, kdo kandiduje. V tomto případě kandidáti nejsou striktně daní. Zvolen může být teoreticky i někdo mimo konkláve. Nemusí to nutně být někdo z kardinálů. Kampaň tedy nevedou tak transparentně. Nikdo z nich oficiálně nechodí a neříká, že chce být příštím papežem. Kampaň vedou spíš v zákulisí ti, kteří si o někom myslí, že by měl být papežem, a snaží se přemluvit další, aby ho volili taky.

Četl jsem totiž o tom, že kardinálům jsou přiděleny kostely, kde můžou sloužit mše. V jejich rámci mohou předávat věřícím a ostatním kardinálům své poselství, aby při volbě věděli, jak to ten či onen s církví myslí.

Ano, ale neřekl bych, že je to úplně kampaň, protože to jde směrem k věřícím, kteří sice mohou fandit, ale vliv na to nemají. A kardinálové mezi sebou se už za tu dobu poměrně znají. Není jich tolik a setkávají se průběžně během let, takže mají představu o tom, co jsou akcenty jednotlivých spolukardinálů.

Kolik jich aktuálně je? Kolik se jich sjede do Říma?

Je jich přes 200, jestli mám správné číslo, nicméně ne všichni mohou volit. V tuto chvíli je 135 kardinálů, kteří mají právo volit papeže, protože hlasovat nesmějí kardinálové, kterým je nad 80 let. Ti už jsou z volby vyloučeni. Pro zajímavost dodám, že většina kardinálů, kteří budou volit, jsou kardinálové, které už jmenoval papež František. Je jich 108. Jenom 22 kardinálů s možností volit jmenoval Benedikt XVI. a pět jich ještě zbylo jmenovaných od Jana Pavla II.

Říkal jste, že příštím papežem se nutně nemusí stát někdo z užšího kardinálského kruhu. Jaké jsou tedy podmínky?

Podmínky jsou takové, které jsou na to, aby se člověk mohl stát biskupem. Je to úplně stejné, takže jde o to, aby to byl muž, měl by být pokřtěný a svobodný, tedy neženatý. Nicméně myslím, že to je už hodně dávno, kdy byl zvolený někdo, kdo nebyl kardinál.

Samotná volba pak probíhá za zavřenými dveřmi v Sixtinské kapli. Mezi laickou veřejností je to vždy opředeno trochu tajemstvím i kvůli vyjednávání v pozadí a tak dále. Jak si mám představit finální volbu?

Konkláve probíhá tak, že kardinálové se sjedou do Sixtinské kaple. Je to spojené s modlitbami a rituály, které den jaksi rytmizují. Začnou společnou modlitbou a první den odpoledne je první volba. Kardinálové dostanou lístečky, na kterých je latinsky předepsáno „za papeže volím:“, a tam doplňují jméno toho, koho volí. V první volbě každý napíše na lísteček jedno jméno. Lístečky vhazují do poháru nebo nádoby, nejdřív je položí na takový talířek, aby všichni viděli, že vhazují jen jeden lístek, nikoliv dva. Pak probíhá sčítání. Zvolen je ten, kdo dostane víc než dvě třetiny hlasů. První den se volí jednou a další dny se může volit dvakrát dopoledne, dvakrát odpoledne, dokud někdo nedosáhne dvoutřetinové podpory. Pokud by to probíhalo dlouho, tak od nějakého 34. nebo 35. sčítání se pravidla trošičku mění a volí se mezi dvěma kardinály, kteří dostali nejvíc hlasů. Ale předpokládám, že k tomu nedojde. Už dlouho se nestalo, že by se volilo tak dlouho.

Ale zaznamenal jsem, že v minulosti se volilo i tři roky, tak abyste to nezakřiknul (od listopadu 1268 do září 1271 trvala volba Řehoře X., pozn. red.).

Je to tak, ale je to docela daleká minulost. Díval jsem se na data za posledních 150 let, a jestli dobře počítám, tak nejdelší volba trvala zhruba pět dnů. Z těch asi jedenácti voleb, které za tu dobu proběhly, jich pět bylo jednodenních. Myslím tedy, že by to nemuselo trvat tři roky.

Po každé volbě, a to všichni známe, se objeví ikonický kouř, který stoupá z komínu na střeše Sixtinské kaple. Vzniká pálením lístků, kterými kardinálové hlasovali. Dočetl jsem se, že kamna už tam běžně nejsou a vždycky je tam donesou a instalují jenom těsně před konkláve. Nově už nepoužívají žádné přírodní materiály ke zbarvení kouře. Když volba není úspěšná, je kouř černý, když je úspěšná, je bílý, ale teď už se barví chemikáliemi.

Je to zajímavý detail. Je to proto, že přírodní způsoby zbarvení kouře nebyly úplně zřetelné, takže často dlouho nebylo jisté, jakou barvu má kouř, který vychází. Díky chemikáliím je jeho barva skutečně jasnější a na první dobrou víme, jak volba dopadla.

Dřív se používala pro bílou barvu mokrá sláma, pokud se nemýlím, a pro černou dehet, příměs dehtu, tak teď už jsou to chemikálie.

Teď jsou to čistě chemikálie.

Favorité na papežský úřad

Jsou už nějací favorité, kteří by mohli nahradit papeže Františka? V médiích jsem zaznamenal jména minimálně tří kardinálů, jeden je z Ghany, druhý z Maďarska, třetí z Filipín. Každý je jiný a má jinou vizi toho, kam by se církev měla dál ubírat.

Je to tak, zrovna tito tři, které zmiňujete, jsou trošičku odlišní. Filipínský kardinál Luis Antonio Tagle je pravděpodobně nejpodobnější papeži Františkovi v akcentech, které má. Je to také velmi sociálně zaměřený kardinál, byl mimochodem velkým favoritem už při minulé volbě, nicméně stále je velmi mladý. Tehdy mu bylo zhruba 50 let, takže to byl zřejmě jeden z důvodů, proč se nedostal do užšího výběru. Teď se mluví o tom, že by mohl být velký favorit, ale zároveň trošičku platí, že velcí favorité se nakonec papežem nestávají. Další, o kom se mluví, je ghanský kardinál Peter Turkson, kterému je 76 let, takže teoreticky taky ještě může být zvolen. Je zhruba ve stejném věku, jako když zvolili papeže Františka, má za sebou dlouholetou práci ve Vatikánu, takže zná docela dobře tamní prostředí. Dalším je Peter Erdő, což je maďarský kardinál, který patří mezi kardinály, kteří byli jmenovaní ještě papežem Janem Pavlem II.

Favorizujete za sebe Tagleho, respektive máte svého vlastního favorita?

Myslím si, že by to byl dobrý papež, ale neodvážím se říct, že je nějaká veliká pravděpodobnost, že jím bude zrovna on. To je velké věštění.

Bylo by vhodnější, aby novým papežem byl někdo z Evropy, z Latinské Ameriky? Mluví se o rozkvétajícím křesťanství v Africe, v Asii.

To je otázka, jestli by to bylo vhodnější. Každý člověk vám řekne něco jiného, protože každý považuje za vhodné něco jiného a všechno má svoje pro a proti. Afrika a Asie mají teď velké množství křesťanů, určitě víc, než jich je v Evropě. Na druhou stranu kardinálové z těchto zemí, například právě z těch afrických, bývají konzervativnější, takže Evropané vám zase řeknou, že by z toho možná moc velkou radost neměli.

Nový papež bude 267. v pořadí. Svět se brzy rozloučí s 266. papežem. Jaká by asi byla jeho poslední slova mířená k jeho nástupci? Asi by mu na tom hodně záleželo...

Těžko se mi to odhaduje, ale myslím si dvě věci, které by chtěl akcentovat. To je to, co akcentoval při svém posledním Urbi et orbi, tedy akcent na světový mír, na ukončení konfliktů. Rozhodně předpokládám, že by svého nástupce povzbudil v tom, aby apeloval tímto směrem. A pak si vzpomínám na jednu historiku, kterou František rád vykládal o svém zvolení. Jiný kardinál mu prý pošeptal do ucha: Nezapomeň na chudé. To byl taky důvod, proč si vybral jméno František. Troufnu si tedy říct, že tuto větu by svému nástupci rozhodně taky rád předal.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: LA7, Al-Jazeera, CNN, YouTube Guardian, YouTube The Times, YouTube Associated Press, Youtube Cross Catholic Outreach, Youtube Vatican News, YouTube JesComTV, YouTube, WKYC Channel.