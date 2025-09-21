Papež přijal rezignaci kněze Malého na úřad pomocného pražského biskupa
Papež Lev XIV. v neděli přijal rezignaci katolického kněze Václava Malého na úřad pomocného pražského biskupa. Řekla to mluvčí České biskupské konference (ČBK) Monika Klimentová. Malý v neděli slaví 75. narozeniny. Při dovršení tohoto věku je podle kanonického práva biskup povinen svou rezignaci papeži nabídnout. Rozhodnutí o jejím přijetí však náleží hlavě katolické církve, která posuzuje konkrétní okolnosti a potřeby církve.
„Biskupská služba je opravdu služba jednak duchovní, ale je spojená i s mnoha dalšími administrativními agendami, které má biskup na starosti,“ uvedl v týdnu písemně Malý. „Po ulehčení od administrativních povinností se budu dále snažit povzbuzovat ve víře a naději,“ dodal.
Papež Lev XIV. svatořečil vůbec prvního světce z generace mileniálů. Přezdívá se mu Influencer boží
Číst článek
Malý by si přál, aby se v církvi vytvářel větší svobodný prostor, v němž by zaznívaly různé pohledy a názory. „Ne hned klasifikovat a omezovat,“ podotkl s tím, že úlohou církve v současném světě je kultivovat mezilidské vztahy a stavět se proti jakémukoliv bezpráví.
Vnímání církve ve společnosti podle něj poškozuje nynější dění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, jejíž představitelé několik měsíců vedou spory o to, kdo ji má vést.
Řády a ocenění
V době komunistického režimu působil Malý v podzemní církvi, strávil sedm měsíců ve vězení, pracoval jako topič v pražských hotelech, stal se mluvčím Charty 77 a poté i jednou z výrazných osobností sametové revoluce na konci roku 1989, když moderoval velké demonstrace na pražské Letné.
Po změně režimu se mohl naplno vrátit ke kněžské službě, od roku 1996 byl pomocným pražským biskupem.
Setkání ve Vatikánu: Lev XIV. ujistil LGBTQ+ katolíky o pokračování Františkovy politiky
Číst článek
V roce 1998 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy, je rovněž nositelem titulu Rytíř české kultury či Čestné medaile Tomáše Garrigua Masaryka. V březnu 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga a loni mu Praha 5 udělila čestné občanství městské části.
„Česká biskupská konference mu vyjadřuje poděkování za jeho dlouholetou a obětavou službu církvi i společnosti a vyprošuje mu hojnost Božího požehnání,“ uvedla ČBK v neděli na facebooku.