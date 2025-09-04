Papež v neděli svatořečí prvního zástupce mileniálů Carla Acutise
Desítky tisíc věřících v neděli míří do Vatikánu, kde hlava katolické církve Lev XIV. prohlásí za svaté dva Italy. Jeden z nich, Carlo Acutis, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii, se stane prvním světcem z generace takzvaných mileniálů (generace Y). Acutis a Pier Giorgio Frassati, jež zemřel v roce 1925 ve věku 24 let, se stanou prvními světci pontifikátu Lva XIV., napsala dnes agentura Reuters.
„Carlo byl dítě jako každé jiné, hrál si, měl přátele a chodil do školy. Ale jeho výjimečnou vlastností bylo, že otevřel srdce Ježíši, který byl v jeho životě na prvním místě,“ řekla Reuters už dříve Acutisova matka Antonia Salzanová.
Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 v Londýně, kde tehdy jeho italští rodiče pracovně pobývali. Na základní školu už chodil v Miláně. Měl rád videohry a komiksy a stal se z něj nadšený amatérský programátor. Vytvořil také web, kde zdokumentoval eucharistické zázraky. Zemřel 12. října 2006 několik dnů poté, co u něj lékaři zjistili leukémii. Pohřbili jej v Assisi, rodišti svatého Františka z Assisi, kde byl v říjnu 2020 také blahořečen.
Papež František uznal dva zázraky, jež jsou Acutisovi připisovány. První se podle něj stal v roce 2013 v brazilském městě Campo Grande, kde tehdy tříletý chlapec Matheus Vianna, s vrozenou vadou slinivky, navštívil s prarodiči a matkou kostel, v němž byla relikvie Carla Acutise - kus jeho trička. Všichni se tam pomodlili a Matheus pak už nemusel jít na operaci slinivky, na niž jeho rodiče neměli peníze.
Druhý zázrak se měl stát v roce 2022, kdy se uzdravila Kostaričanka Valeria Valverdeová, která po pádu z kola utrpěla krvácení do mozku, a lékaři jí dávali jen malou šanci na přežití. Její matka po nehodě navštívila Acutisův hrob v Assisi a za dceru se tam pomodlila.
Pier Giorgio Frassati se narodil 6. dubna 1901 v Turíně a odmalička pomáhal chudým a nemocným. Zemřel 4. července 1925 poté, co se zřejmě při návštěvě chudinských čtvrtích nakazil obrnou. Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. v roce 1990. Jako první zázrak mu bylo připsáno uzdravení Domenika Sellana, který se vyléčil z tuberkulózy v roce 1933 poté, co mu kněz přinesl Frassatiho obraz.
Druhý zázrak, potřebný pro jeho svatořečení, se týká mexického kněze Juana Manuela Gutiérreze, který utrpěl zranění Achillovy šlachy, jež bylo možné vyléčit pouze drahou operací. Díky modlitbě k Frassatimu se ale uzdravil i bez operace.