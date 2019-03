Nový zákon Vatikánu má chránit ‚zranitelné‘ před sexuálním zneužíváním. Je příliš mírný, varují kritici

Papež František vydal zákon, podle něhož musí zástupci Vatikánu v Itálii i zahraničí okamžitě nahlásit jakákoliv podezření na sexuální zneužívání kněžími. Představitelům církve, kteří normu nedodrží, hrozí vysoké pokuty nebo vězení. Právní úprava má podle papeže do budoucna zabránit sexuálním skandálům církve. Informoval o tom deník The New York Times. Vatikán 15:32 30. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ochrana nezletilých a zranitelných je jedním ze základních křesťanských principů,“ uvedl papež František. | Foto: Filippo Monteforte/Pool | Zdroj: Reuters

„Ochrana nezletilých a zranitelných je jedním ze základních křesťanských principů a poselství, která mají církevní představitelé šířit po světě,“ stojí v ediktu provázejícím novou právní normu, který napsal sám papež František.

„Všichni si naléhavěji uvědomujeme, že zneužívání musí být nahlášeno příslušným orgánům, s nimiž je nutné spolupracovat,“ řekl papež. Formulace zákona jako ochrany zranitelných zahrnuje také osoby s mentálním či tělesným postižením, těžce nemocné nebo jeptišky v klášterech.

Zákon zároveň zdůrazňuje důležitost presumpce neviny a spravedlivého soudu na půdě Vatikánu. Teprve tehdy, pokud vyšetřování vinu prokáže, bude možné církevního činitele odvolat. V případě kněžích, kteří se dopustili sexuálního zneužívání, počítá papež František také s uplatněním civilního práva.

Podle hlavy katolické církve je zároveň nutné pachatelům poskytnout možnost terapie a opětovného začlenění do společnosti. Papež známý svým důrazem na odpuštění řekl, že „viníci by měli být zbaveni svých povinností a zároveň by mělo být podporováno jejich psychické i duchovní uzdravení,“ píše americký deník The New York Times.

Někteří kritici ale upozorňují na vysokou míru tolerance vůči pachatelům, kterou označují za problematickou. „Jakýkoliv kněz, u něhož se prokáže, že zneužil mladistvého, musí být okamžitě odvolán z úřadu a přijít o roucho,“ míní Peter Isely, zakladatel organizace Ending Clergy Abuse, která sdružuje oběti zneužití kněžími.

Debatu o sexuálním zneužívání kněžími naposledy rozvířil případ australského kardinála a bývalého třetího muže Vatikánu George Pella, který v 90. letech zneužil v katedrále sv. Patrika v Melbourne dva chlapce z místního církevního sboru. V polovině března za to soud poslal sedmasedmdesátiletého kardinála na šest let do vězení.