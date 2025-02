Papežův stav se zlepšuje, s dýcháním potřebuje stále pomoc, uvedl Vatikán

Zdravotní stav papeže Františka se zlepšuje, s dýchám však osmaosmdesátiletý vysoký církevní funkcionář potřebuje stále pomoc. Uvedl to ve čtvrtek večer Vatikán. Stav papeže, který je hospitalizovaný od 14. února, se o víkendu výrazně zhoršil a lékaři ho označili za kritický. Tento týden ale Vatikán oznámil mírné zlepšení, ač prognózy zůstávají opatrné. Vatikán 21:39 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František během obřadu v portugalské Fátimě. | Zdroj: Reuters

Vatikán uvedl, že stav papeže se i ve čtvrtek zlepšoval. „Dnes střídal vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii s Venturiho maskou,“ uvedl Vatikán. Jedná se o dva způsoby pomoci s dýcháním skrze podávání kyslíku. Vatikán také dodal, že papež ve čtvrtek absolvoval respirační fyzioterapii a odpoledne pracoval. Podle prohlášení je však zapotřebí ještě několik dní stabilního vývoje papežova zdraví, aby lékaři přestali stav hlavy katolické církve označovat jako kritický.

„Papež František v noci spal dobře a nyní odpočívá,“ sdělilo ráno tiskové oddělení Vatikánu. Ve středu večer informovalo o dalším mírném zlepšení papežova zdravotního stavu a uvedlo, že problém s ledvinami, který se objevil o víkendu, je zažehnán. Středeční krevní testy ukázaly mírné zlepšení a podle tomografického vyšetření má plicní infekce „normální vývoj“. Lékaři ale dál papeži provádějí kyslíkovou terapii. Dobrým znamením podle nich je, že papež neměl od soboty akutní respirační krizi.

Věřící po celém světě se už dva týdny modlí za papežovo uzdravení a ke Gemelliho nemocnici dál přinášejí svíčky a vzkazy pro oblíbenou hlavu katolické církve původem z Argentiny. Od tohoto pondělka se také každý večer konají modlitby za papežovo uzdravení na vatikánském náměstí svatého Petra.

„Sešli jsme se na Svatopetrském náměstí k modlitbě za to, aby Bůh umožnil papeži Františkovi vrátit se co nejdříve k apoštolské službě v plné fyzické síle a s pastorační dynamikou, kterou je proslulý,“ řekl podle agentury AP ve středu děkan kardinálského sboru Giovanni Battista Re. Tento jedenadevadesátiletý kardinál by měl klíčovou roli v případě papežova odstoupení či úmrtí, jak se také veřejnost dozvídá z nedávno natočeného filmu Konkláve, napsala dnes AP. Podle ní mu papež nedávno prodloužil mandát děkana kardinálského sboru, ač někteří očekávali, že jmenuje do této funkce někoho jiného.

Od papežovy hospitalizace se objevovaly spekulace o jeho možném odstoupení, což ale František v minulosti při zhoršeném zdraví vždy odmítal. Například agentura APA minulý týden napsala, že favorit na budoucího papeže sice není jasný, ale že se spekuluje například o kardinálovi Matteu Zuppim, který je předsedou italské biskupské konference. Od roku 1978 totiž nebyl do čela katolické církve zvolen žádný Ital. V této souvislosti APA zmínila také kardinála Pietra Parolina, který je od roku 2013 státním sekretářem Vatikánu, nebo patriarchu jeruzalémského Pierbattistu Pizzaballu.

Konzervativní kardinálové, kteří už léta bedlivě sledují Františkovo progresivní směřování, podle agentury APA doufají ve změnu a mohli by v případě konkláve volit maďarského kardinála Pétera Erdöa. Naopak ve Františkově progresivním kurzu by mohl pokračovat maltský kardinál Mario Grech, pokračovala APA ve spekulacích.

Rodák z Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, který stojí v čele katolické církve od března 2013, už v mládí trpěl vážnou respirační infekcí, kvůli níž mu lékaři odebrali část jedné plíce. Se zánětem průdušek byl několik dní hospitalizován i před dvěma lety. V červnu 2023 podstoupil operaci kýly a v červenci 2021 mu lékaři odebrali část tlustého střeva. Navzdory zdravotním problémům v posledních letech, kdy se kvůli bolestem kolena často pohyboval na invalidním vozíku, měl papež stále nabitý program a ještě v den hospitalizace přijal na audienci slovenského premiéra Roberta Fica.

K práci se v omezeném režimu vrátil papež i tento týden v nemocnici, mimo jiné znovu telefonoval do farnosti v Pásmu Gazy a podepsal některé dekrety, včetně kanonizačních. V pondělí se v nemocnici setkal se státním sekretářem Parolinem a jeho zástupcem, venezuelským arcibiskupem Edgarem Peňou. Jeden z kanonizačních dekretů se týká i lékaře Josého Gregoria Hernándeze, který se stane prvním svatým z Venezuely.