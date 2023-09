‚V Afghánistánu jsme neměly žádnou budoucnost.‘ Čtyři ženy uprchli do Francie, ohrožoval je Tálibán

Na pařížském letišti Charlese de Gaulla v pondělí přistály čtyři Afghánky, které ve vlasti ohrožoval režim islamistického hnutí Tálibán. Ve skupině je bývalá učitelka, ředitelka technicky zaměřené univerzity, televizní moderátorka a konzultantka pro nevládní organizace. Na tyto ženy se nevztahovaly evakuační lety po převzetí moci Tálibánem před dvěma lety, ale na vlastní pěst se dostaly do Pákistánu. Odtud je pak evakuovala Paříž. Paříž 22:41 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyři Afghánky prchli ze země kvůli Tálibánu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Pořád mi to nedochází, mám pocit, že se mi to zdá,“ řekla agentuře AFP po příletu osmadvacetiletá bývalá učitelka z Kábulu. Tam jí tálibové zakázali vyučovat a hrozili jí uvězněním, pokud by udržovala styky se svými studenty. V Paříži se teď cítím v bezpečí, prohlásila.

„V Afghánistánu už jsme neměly žádnou budoucnost,“ uvedla Naža Latifová, která se stala první ženou, která vedla univerzitní fakultu v Afghánistánu.

Rovněž v rámci stejného evakuačního programu do Francie přicestovala 4. září i pátá Afghánka a jednu z žen doprovázejí její tři děti. Další podrobnosti francouzské úřady nesdělily.

Ženy jsou teď v zařízení pro migranty v okolí Paříže a budou zaregistrovány jako žadatelky o azyl. Později, až budou čekat na vyřízení svých žádostí, se přestěhují do trvalejších ubytovacích zařízení, uvedla AFP.

„V souladu s pokyny prezidenta republiky (Emmanuela Macrona) je mimořádná pozornost zaměřena na ženy, které jsou zvlášť ohrožené Tálibánem, neboť zastávaly v afghánské společnosti významné pozice nebo měly úzké vazby na občany Západních zemí. To je případ pěti žen, které dnes přilétají,“ uvedl Didier Leschi z Francouzského úřadu pro imigraci a integraci (OFII).

Tálibán po svém návratu k moci v srpnu 2021 znemožnil dívkám a ženám studovat na středních školách i na univerzitách. Hnutí slíbilo, že bude vládnout umírněněji, postupně ale začalo přijímat přísná opatření proti ženám a vyřazovat je z veřejného života.

Od jara 2021 do července letošního roku Francie podle oficiálních údajů evakuovala z Afghánistánu 15 769 lidí.

V létě 2021, když se Tálibán dostal k moci, Macron slíbil, že Francie bude stát „po boku Afghánek“ a pomůže jim. Nevládní organizace ale kritizují, že záchrana afghánských žen postupuje jen pomalu a nemá dostatečnou podporu a pozornost Paříže.