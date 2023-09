‚Francouzky i dnes mají šmrnc a jsou tres-chic.‘ Česká módní návrhářka představila v Paříži výstavu šatů

Paříž se na dalších sedm dní stala centrem světové módy a designu. Ve francouzském hlavním městě totiž začal už třináctý ročník prestižní akce s názvem Paris Design Week. Své šaty v Českém centru v Paříži představila i uznávaná česká oděvní návrhářka Liběna Rochová a její studenti z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Od stálého zpravodaje Paříž 16:42 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava Liběny Rochové v Paříži | Foto: České centrum v Paříži

„Je to obdivuhodné. Celá kolekce je velmi dobře strukturovaná. Šaty mají svým zpracováním velmi blízko k francouzské tradici a módě Haute-Couture, která klade velký důraz na detailní ruční zpracování. Tohle přesahuje rozměr univerzitní práce,“ popisuje Pierre Gendrot, koordinátor pařížské akce Paris Design Week Maison et Objet.

Podle něj česká výstava zapadá i do tématu letošního ročníku pařížské akce: „Tématy letošního ročníku jsou slast a hojnost a tahle výstava tomu odpovídá. Pro nás je důležité víceoborové pojetí tvorby. Zaměřujeme se jak na nábytkový design, tak i na módu.“

Česká oděvní návrhářka Liběna Rochová svou práci předvedla na výstavách a přehlídkách po celém světě, například v Rakousku, Německu, ve Spojených státech i v Japonsku.

Do Francie se Rochová vrací pravidelně a ráda. „Já jsem frankofil. Na textilní průmyslovce jsem studovala francouzštinu a maturovala z ní,“ říká.

Francouzky módě rozumí

„Móda a Paříž patří k sobě a bude to tak vždycky.“ Paříž je podle ní stále centrem světové módy a diktuje nové trendy. Stejně tak prý platí, že Francouzky módě rozumí a umí si šaty nejen vybrat ale taky je nosit.

„Skoro si vykroutíme krk. Byli jsme na večeři a záměrně sedáváme venku, abychom mohli pozorovat lidi. Pozorovali jsme třeba jednu ženu, která jela na kole a měla takové jednoduché šaty. To držení těla, ta samozřejmost... Mají šmrnc. Jsou tres chic,“ říká Rochová.

S výstavou jí pomáhá její dcera, architekta Magdalena Rochová. „Maminka mě vyzvala, abych se výstavy ujala. Nechtěla, aby se to udělalo jen jako dekorace. Má to asi 160 metrů, takže to není malá výstava. Je rozdělaná na několik částí. Jedna je věnovaná mámě. Druhá je o UMPRUM,“ vysvětluje.

Ve Francii mají úspěch nejen čeští návrháři, ale taky další zástupci českého designu. To potvrzuje i ředitel Českého centra v Paříži Jiří Hnilica:

„Pokud bychom hovořili například o sklu, tak okamžitě francouzský designový svět bude velmi pozitivně reagovat. Pokud bychom v jiném kontextu mluvili o nábytku nebo hračce, tak se tady nachází taky velmi silné a specializované publikum, které tento typ designu zná. A když to přetáhnu dále, tak třeba typografie nebo knižní design, tady mají velice dobrý zvuk.“

Úspěchům českého designu ve Francii se ostatně věnuje i nová výstava na plotě české ambasády v Paříži.