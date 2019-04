Kluziště i pláž u Vítězného oblouku. Architekt představil novou podobu pařížské Champs-Elysées

Voici à quoi pourraient ressembler les Champs-Élysées en 2024 https://t.co/IAXoWleJLR pic.twitter.com/gh4SkKJTKU — Le Parisien (@le_Parisien) April 10, 2019

Pařížský bulvár Champs-Elysées by se mohl do olympijských her v roce 2024 výrazně změnit. Nový návrh pařížské třídy představil architekt Philippe Chiambaretta. Podle jeho projektu by z bulváru měla zmizet auta a mělo by tam být víc zeleně. U Vítězného oblouku by zase v zimě mohlo vzniknout kluziště a v létě umělá pláž.