Vánoční zázrak v Paříži. Rekonstrukce Notre-Damu by měla být dokončena včas dle plánu, potvrzuje reportér

Stálý zpravodaj ve Francii Martin Balucha popisuje atmosféru francouzského hlavního města před vánočními svátky. „Na trzích se prodává bižuterie, vánoční ozdoby, ale také pochutiny, jako jsou třeba sýry,“ přibližuje zboží prodejců v okolí katedrály Notre-Dame. Ta se po požáru v roce 2019 stále rekonstruuje. Díky cyklostezkám, které jsou mnohdy širší než pruhy pro auta, je možné si památky v srdci Paříže užít ze sedla kola. Jak si kolo půjčit? Praha 20:20 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opravy katedrály Notre-Dame pokračují i čtyři roky od požáru | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Popište nám, kde se teď nacházíte.

Jsem u katedrály Notre-Dame, která se rekonstruuje po ničivém požáru, který ji poškodil v roce 2019. Francouzský prezident Emmanuel Macron místo navštívil před pár týdny a potvrdil, že katedrála by měla být znovu otevřená 8. prosince 2024, platí tedy to, co si před čtyřmi lety po požáru předsevzal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V okolí katedrály Notre-Dame jsou stánky bukinistů a vánoční trhy. Předvánoční Paříž je plná vjemů pro všechny smysly, popisuje Martin Balucha

Nyní stojím na místě, kde jsem před čtyřmi lety během požáru stát nemohl, a to přímo před budovou. V roce 2019 jsem stál na mostě, který vede k Île de la Cité a pamatuji si, že jsem tehdy přijel ještě s kufrem rovnou z letiště dělat reportáž z místa požáru. Ke katedrále až na dotek však jít nemohu, je obehnaná plotem s žiletkovým drátem.

Na plotě jsou fotografie z průběhu rekonstrukce Notre-Dame. Jedna z nich vyobrazuje přestavbu přímo uvnitř katedrály, kde je obří konstrukce z lešení, které bylo nutné postavit, aby bylo možné vyčistit následky požáru. To lešení je už částečně pryč, zvenku ale ještě zůstává.

Už stojí i původní věžička, které se říká sanktusník. Po požáru probíhala diskuse o tom, jakým způsobem by měla být rekonstrukce pojata, nakonec zvítězila tradiční podoba, jejíž důležitou součástí je právě sanktusník.

Na západě Francie ve městečku Thouars je řemeslná dílna, kterou jsem navštívil, a kde dávali dohromady právě kusy této věžičky. V dílně navíc nebyli jen Francouzi, potkal jsem tam dva Američany. Na přestavbě katedrály se podílí na tisíc řemeslníků nejen v Paříži, ale po celé Francii.

Jak moc náročné je dostat povolení ke vstupu do katedrály?

Myslím, že je to ještě obtížnější než v minulosti. Po požáru proběhla celým světem vlna solidarity, kdy lidé ze všech různých zemí posílali finance na obnovu. Nyní, když se rekonstrukce chýlí ke konci, by se proto do katedrály chtěli dostat.

Už příští rok se má znovu otevřít Notre-Dame. Tesaři pracují na věži, která se stala symbolem požáru Číst článek

Také jsem usiloval o vstup, ale nebyl mi povolen. To je však pochopitelné, protože řemeslníci by v případě umožnění návštěv novinářům a turistům nemohli pracovat. Možné jsou ale cesty do jednotlivých řemeslných dílen, kde se pracuje na dílech potřebných k rekonstrukci.

V katedrále jsem byl naposledy před deseti lety se školním zájezdem. Proto je pro mne celý příběh Notre-Damu velmi dojemný. Byl jsem uvnitř, poté jsem reportoval o tom tragickém požáru a nyní jsem svědkem znovuobnovení katedrály.

Co člověka při vánoční návštěvě Paříže čeká?

K vánoční atmosféře neodmyslitelně patří bukinisté a vánoční trhy. V restauracích se prodává rozpečený sýr raclette, na který majitelé podniků lákají turisty a kolemjdoucí.

Při procházení stánků bukinistů jsem zapředl rozhovor s bukinistkou Véronique. Podle ní rekonstrukce katedrály pokračuje dobře, každý den vidí posun a činorodou práci, jako například převážení kamenů a dřeva. V den požáru u katedrály nebyla, když se ke svému stánku v blízkosti místa neštěstí vrátila, byl to pro ni otřesný zážitek.

Na opravu katedrály Notre-Dame dorazily dubové části krovů. ‚Vydrží stovky let,‘ ujišťuje řemeslník Číst článek

Véronique prodává všehochuť zboží se zaměřením na historické osobnosti. Během zimy jsou jejími zákazníci hlavně turisté z ciziny, v létě pak i Francouzi z jiných koutů země.

Zmínil jste Radio France, funguje mezi zahraničními a místními zpravodaji spolupráce?

Ano, bavíme se spolu. Například nedávno jsem natáčel reportáž na nábřeží v souvislosti s nadcházejícími olympijskými hrami, kde byli novináři z různých médií včetně televize, tištěných médií a samozřejmě rozhlasu.

Kolegové z branže se dívali na moje nahrávadlo, starý soňák, a říkali mi, že si ho mám ochraňovat, protože je skvělý a už není k sehnání. Takže jsme si v pauzách mezi nahráváním nácviku zahajovacího ceremoniálu letních olympijských her porovnávali techniku.

Víte, že Paříž má svoji Sochu Svobody? A co všechno si dávají Francouzi ke štědrovečerní hostině? Poslechněte si celý rozhovor na začátku článku.