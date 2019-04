Pařížští hasiči odmítli, že by k Notre-Dame přijeli pozdě. Devíti hodinový požár hasilo 600 z nich

Pařížští hasiči ve středu odmítli, že by k požáru katedrály Notre-Dame v pondělí dorazili se zpožděním. Jejich včasný a masivní zásah naopak zachránil dvě čelní věže, a možná tak zabránil zřícení celého kostela, uvedl na tiskové konferenci mluvčí hasičů Gabriel Plus. Tři velká kruhová okna, takzvané rozety, jsou podle něj po požáru v dobrém stavu, zřítit by se ale mohly štíty, v nichž jsou dvě z nich zasazeny. Paříž 21:54 17. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Statici nyní budou muset určit, nakolik je konstrukce gotického chrámu porušená a zda vydrží | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Od okamžiku, kdy nás zavolali, jsme nenabrali žádné zpoždění,“ uvedl Plus. Hasiči podle něj u katedrály byli za méně než deset minut. Pokud by nezasáhli včas a v takovém počtu, oheň by podle Pluse zasáhl i dvě čelní věže gotického chrámu, které se mohly následně zbortit.

Co hořelo v Notre-Dame? 21 hektarů dubového lesa, obnova krovu potrvá mnoho let, říká odborník Číst článek

„Je jasné, že kdybychom nebyli tak rychlí, dvě čelní věže by se zřítily, to můžu říct s jistotou,“ uvedl také zástupce ředitele pařížských hasičů Philippe Demay.

Pařížský prokurátor Rémy Heitz v úterý potvrdil, že protipožární alarm hlásil anomálii už v 18:20, ale příslušný pracovník žádný oheň nezaznamenal. Podle zdrojů listu Le Parisien se tak mohlo stát proto, že kvůli počítačové chybě alarm nahlásil špatný sektor. Ztraceny tak byly cenné minuty. Hlásič se nově rozezněl v 18:43, a to už byly vidět plameny v úrovni krovu.

Celkem se boje s požárem, který trval devět hodin, zúčastnilo 600 hasičů. Nyní jich na místě zůstává šest desítek, kteří sledují požářiště a doprovázejí do katedrály odborníky.

Není vyhráno

Tři rozety, kruhová okna, která zdobí západní, severní a jižní stranu katedrály, jsou podle hasičů v dobrém stavu. Podle mluvčího Pluse ale existuje nebezpečí, že nevydrží štíty, ve kterých rozety jsou, neboť je již nepodporuje krov. Hasiči prozatím sejmuli ze štítů nad rozetami sochy, aby je tak odlehčili.

Český rozhlas se připojí k benefici za Notre-Dame. Symfonici zahrají na mimořádném koncertě Číst článek

Hasiči a statici podle Pluse nadále zjišťují, jak moc je katedrála poškozená a kde je třeba rychle zasáhnout, aby se zabránilo dalším škodám. Z věnce kaplí obklopujícího hlavní chrámovou loď hasiči také vynesli další umělecké předměty, které jsou podle nich rovněž v dobrém stavu.

Po zhodnocení situace by měli hasiči zakrýt chrám bez střechy „deštníkem“, který by měl zabránit poškození působením povětrnostních podmínek. Jak bude tento „deštník“ vypadat, ale zatím není jasné.

Pařížská katedrála Notre-Dame začala hořet v pondělí večer. Do úterního rána shořela střecha a krov a zřítila se špičatá věž nad chrámovou lodí, takzvaný sanktusník. Naprostou většinu uměleckých předmětů se podařilo zachránit. Příčina vzniku požáru zůstává nejasná. Vyšetřovatelé ale předpokládají, že nešlo o úmysl.