Mladíci z předměstí jezdí do Paříže dělat nepokoje, popisuje Češka z francouzského ministerstva

Násilné pouliční akce byly podle ministra vnitra v noci na sobotu méně intenzivní než v předchozích dnech. Po celé Francii bylo nasazeno o pět tisíc policistů a četníků více než předchozí noc. V jednom z center nepokojů v Marseille odpalovali demonstranti proti policistům domácí pyrotechniku a zapalovali popelnice. Zadrženo bylo dalších tisíc osob. Hostem vysílání byla Pavlína Koubská, státní úřednice z francouzského ministerstva financí. Rozhovor Paříž 13:53 1. července 2023

Mimořádně rozsáhlé nepokoje vyvolala smrt 17letého mladíka se severoafrickými kořeny, jehož v úterý na předměstí Paříže zastřelila policie, když při silniční kontrole neuposlechl její příkazy a snažil se ujet. Paní Koubská, vy žijete ve čtvrti Belleville v severovýchodní části Paříže, kterou také v předchozích dnech zasáhly pouliční bouře. Byla u vás sobotní noc klidnější?

Přesně tak. Tuhle noc bych charakterizovala jako klidnější, i když jsem byla také probuzena ránami a asi používáním zábavní pyrotechniky mladíky, kteří sem přijíždí ze severních předměstí, aby vyvolali nepokoje.

Do jaké míry se odrazila opatření, která v pátek vyhlásila vláda, včetně zákazu veřejných akcí, nasazení obrněných vozidel do ulic a zastavení autobusové nebo tramvajové dopravy?

Myslím, že asi ano, protože to můžu porovnat s nocí ze čtvrtka na pátek, která tady byla opravdu velice rušná.

V pátek ráno jsem se byla podívat tady na blízkém náměstí, kde se to všechno odehrávalo, a ty obrázky byly opravdu jednak hrůzostrašné a jednak velice smutné. Byly vyrabované obchody, zapálená kavárna a všichni místní lidi to sledovali velice šokovaně a smutně. Dnes (v sobotu) jsem se byla dopoledne projít a alespoň v mé čtvrti už všechno vypadá klidněji.

Autobusy a tramvaje jezdily jenom do deváté hodiny večerní a nasazení ještě více policistů možná trošku demonstranty odradilo. I když zase jsem slyšela, že se to projevilo v jiných městech, právě v Marseille to možná bylo trošku horší, takže je to velice těžké odhadovat.

Jako v roce 2005

Proč se tak mohutnou rozbuškou stal právě úterní incident, při kterém policie zastřelila mladíka severoafrického původu? Řekla byste, že ty nálady doutnaly delší dobu pod povrchem?

Přesně tak, jak říkáte, tento problém tady doutná desítky let. Hodně se mluví o roce 2005, kdy vypuklo něco podobného po smrti dvou mladíků, kteří byli zasaženi dráty vysokého napětí po pronásledování policisty a na následky zranění zemřeli.

V roce 2005 to trvalo dlouho, byl dokonce vyhlášen výjimečný stav a reakce mladých lidí z předměstí byla podobná. Asi se to teď liší trošku tím, že sociální sítě hrají obrovskou roli v tom, že se mladí lidé dokážou lépe zorganizovat a vyměňovat si rychle informace, natáčet vše, a tak působit horší škody.

Neměl vliv na uklidnění situace fakt, že policista, který v úterý střílel při dopravní kontrole, skončil ve vazbě a byl obviněn z úmyslného zabití?

Myslím, že asi určitě. Čekalo se na přísnou odpověď. Ovšem ono to začalo tím, že policista popíral, že by to udělal úmyslně, a řekl, že se ten mladík do něj snažil najet. Někdo to natáčel, ale z videa to absolutně nebylo jasné. To bylo asi první veliké rozčílení, že policista lhal.

Jakou odezvu má vlna protestů ve společnosti a jak vážnou zkouškou může být pro vládu prezidenta Emmanuela Macrona?

To je právě velice těžké odhadnout, jak to teď bude vypadat. V sobotu se koná pohřeb mladíka na předměstí Nanterre. Uvidíme, co se bude dít dál.

Prezident Macron se teď snaží uklidňovat atmosféru a nevyhlásil výjimečný stav, o kterém se v pátek spekulovalo, právě aby ještě neeskaloval další napětí. Spíš apeloval na rodiče mladíků, aby na ně zapůsobili a zamezili jim noční potyčky. Je těžké odhadnout, jak to bude dál probíhat.

Takže je těžko předpokládat, jestli pouliční bouře v nejbližších dnech utichnout?

Přesně tak.