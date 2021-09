Strůjci teroristických útoků na pařížské kluby se postaví před soud. Proces začne výčtem 1765 žalujících

Téměř šest let poté, co islámští radikálové v Paříži zahájili sérii útoků, které si vyžádaly 130 mrtvých a stovky zraněných, začne ve středu ve francouzské metropoli soud s 20 podezřelými. Největší soudní proces v novodobých dějinách Francie doprovodí kvůli obavám z teroristického útoku přísná bezpečnostní opatření. Procesu, který potrvá do května příštího roku, předcházela organizace nevídaného rozsahu.

