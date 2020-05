Parky v Paříží zůstávají zavřené. Lidé se ale shlukují na ulicích kolem nich

Ve Francii si lidé užívají první prodloužený víkend od skončení karanténních opatření. Ve čtvrtek byl svátek Nanebevstoupení Páně a mnozí Francouzi tedy mají čtyři volné dny za sebou. Pro obyvatele Paříže je ale trávení volného času omezené kvůli vládnímu rozhodnutí o uzavření veřejných parků. Paříž 12:15 23. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé když nemohou do parků, obsadili nejen chodníky kolem nich, ale vyrazili také na náplavky a nábřeží Seiny a říčních kanálů. | Foto: Lola Loubet | Zdroj: Reuters

I když se už skoro 14 dnů život ve Francii pomalu vrací k normálnímu stavu, brány pařížských zahrad zůstávají zavřené. Obyvatelé metropole to tedy začali řešit po svém. Obsadili chodníky a aleje kolem parků.

Pan Thierry vyrazil s přáteli na badminton. Normálně by si pinkali na trávě v parku. Teď ale s raketami a peříčkem skončili pod stromy na pískovém pásu mezi ulicí, chodníkem a plotem parku. Je to vlastně hřiště na petanque. Musí hrát s menším rozmachem, ale jde to.

Když nemohou lidé do parků, logicky se ale vydávají co nejblíže jejich zeleni a korzují, nebo sportují kolem nich. Jak Thierry, řekl ve videoreportáži deníku Le Parisien, je ale v alejích okolo parků složité dodržovat doporučené odstupy od ostatních.

Podle další oslovené Pařížanky Sally se o nějaké bezpečné vzdálenosti vůbec nedá mluvit. Zvláště večer. V tuto roční dobu už bývaly parky otevřené do pozdějších hodin a lidé si tam zašli s přáteli sednout na trávu a vypít si drink. Teď když nemohou do parků, houfují se na chodnících. Sally pochybuje o tom, že je uzavírka parků dobrý nápad. Není to ale nařízení radnice. Zákaz vstupu do parků v Paříži vydala francouzská vláda.

Rozhodnutí vlády

Pařížská starostka Anne Hidalgová agentuře AFP řekla, že vláda by měla ihned povolit otevření parků a městských zahrad. Ne proto, aby tam lidé dělali pikniky, nebo se shlukovali, ale aby se tam mohli procházet. Podle ní Pařížané v době karantény prokázali, že dokážou být ukáznění a navíc v tak zalidněném městě potřebují vyjít někam ven.

Ministr zdravotnictví Olivier Véran už minulý týden vysvětlil, že vláda nepovolí otevření parků v Paříži, v regionu kolem metropole a dalších oblastech, které patří do více zasažené červené zóny, aby se při pěkném počasí lidé neshlukovali a neporušovali pravidlo maximálně 10 lidé ve skupině. Vláda se bojí toho, že lidé nebudou dodržovat doporučený sociální odstup.

Když lidé nemohou do parků, obsadili nejen chodníky kolem nich, ale vyrazili také na náplavky a nábřeží Seiny a říčních kanálů.

Émile si ve videoanketě deníku Le Parisien stěžoval, že strávil dva měsíce v bytě o 20 metrech čtverečních. Má tedy prý právo si vyjít na vzduch se známými na skleničku. Samozřejmě při respektování všech pravidel. Na záběrech kamery je ale vidět, že ne všichni návštěvníci náplavky dodržují rozestupy.

Podle Jeana Baptista jsou problémem Paříže volně přístupná prostranství. Když jsou zavřené parky, už jich moc nezbývá. Myslí si, že kdyby lidé v parku chodili s rouškami a zachovávali bezpečnostní pravidla, bylo by to lepší, než davy lidí v alejích kolem parků.