Paříž prodloužila koupání v plovárnách na Seině do půlky září. Letos je navštívilo na 100 tisíc lidí

Už jen pár dnů se Pařížané můžou legálně vykoupat v řece Seině. Město po sto letech zákazu koupání otevřelo začátkem prázdnin tři říční plovárny. Koncem srpna se zavřela první z nich nedaleko radnice, v neděli skončí koupání u Eiffelovy věže a ještě týden se lidé můžou vykoupat v plovárně u Slavkovského nádraží.

„Máme tady dva bazény – jeden je dlouhý 67 metrů a druhý má 35 metrů. Výhodou naší plovárny je, že je uzavřená. To znamená, že může chránit plavce před proplouvajícími loděmi a vlnami. Máme otevřeno od 11 do 21 hodin,“ vítá mě Frédéric v největší říční plovárně na Seině, která se nachází ve východní části Paříže.

Dva bazény jsou zapuštěné do dřevěného mola, které je z jedné strany ohraničené kovovými pylony a z druhé strany kamenným nábřežím. „Naráz tady může být až 580 lidí – na nábřeží a ve vodě. V některé dny o prázdninách jsme tady měli až 2600 lidí – za celý den,“ dodává.

Sahel přišel na plovárnu se svým kamarádem. Právě vylezl z vody a ještě z něj kape. „Je to tady opravdu úžasné. Voda je osvěžující. Chodíme sem každý den. Líbí se nám, jak plovárny vypadají, že je vstup zdarma a že sem může každý. Je to krásný příklad sociální politiky,“ chválí rozhodnutí radnice.

Mladík pochází z jižní Francie, která stále častěji čelí vydatnými vlnám veder. S teplotami kolem 40 °C se potýká i Paříž. O to víc podle něj dává smysl zpřístupnit řeku obyvatelům, aby se mohli osvěžit.

Miliardová investice díky olympiádě

Koupání si užívají i turisté jako třeba Tuuli z Estonska: „Zbožňuju to. Je super, že město v řece zpřístupnilo takové bazény. Jsem poprvé v Paříži a poprvé plavu v řece Seině. Četla jsem, že tenhle projekt souvisí s loňskými olympijskými hrami.“

Má pravdu. Olympijské hry výrazně přispěly k vyčištění Seiny. Stát a město investovaly přes miliardu eur – připojily hausbóty ke kanalizaci, vyčistily přítoky Seiny a postavily velkou nádrž k zachycení odpadní a dešťové vody.

Poprvé se v Seině loni vykoupala pařížská starostka Anne Hidalgová a krátce po ní i olympionici. Déšť pak sice zkomplikoval nejen zahajovací ceremoniál her na Seině a oddálil taky závody triatlonistů. I tak ale město splnilo slib, který Pařížanům už v 80. letech dal bývalý starosta a pozdější prezident Jacques Chirac.

Paříž teď vodu v Seině kontroluje pravidelně. „Docházejí sem pracovníci, kteří provádějí odběry a kontrolují kvalitu vody. Déšť stále hraje výraznou roli při znečišťování Seiny a komplikuje koupání,“ připouští Fréderic.

‚Seinu nejde vyčistit‘

I přesto, že město pravidelně monitoruje kvalitu vody v řece, někteří Pařížané Seině stále nevěří a pokládají ji za špinavou řeku.

„Vykoupat se v Seině? To opravdu není dobrý nápad. Říkají, že ji vyčistili, ale já jim nevěřím. To není možné. Je to příliš velká řeka. Nikdy bych se v ní nevykoupal,“ říká Mickael, který přitom bydlí nedaleko nábřeží a koupat v řece by se tak mohl každý den.

Plovárny na Seině ale mají i přes podobné názory některých Pařížanů úspěch. Celkem se v řece letos v nových plovárnách vykoupalo na 100 tisíc lidí. Znovu se mají otevřít příští léto.

