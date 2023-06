Špinavá Seina ohrožuje disciplíny olympijských her. Kvalitu vody v pařížské řece má zlepšit nová nádrž

Přesně 420 dnů zbývá do olympijských her v Paříži. Hlavní roli při nich bude mít řeka Seina, která protéká francouzským hlavním městem. Přímo v ní by měli závodit i někteří sportovci. Dosud ale voda v řece nevyhovuje všem hygienickým normám a plavání v ní je zakázané. Dělníci proto v Paříži staví obří podzemní nádrž, která má od začátku příštího roku zachytávat odpadní a dešťovou vadu a tím zlepšit kvalitu vody v řece. Paříž 14:55 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na dno nádrže, která je 30 metrů hluboká a má 50 m v průměru | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Vnitřek nádrže připomíná velké betonové silo. Buldozery a bagry tam odhrnují poslední metry hlíny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o stavbě nádrže u Seiny, která má před konáním letních olympijských her zlepšit kvalitu pařížské řeky

„Nádrž bude mít kapacitu 46 000 m3, to je asi jako 20 olympijských bazénů. Nádrž má dole trubku, která bude zachytávat vodu z kanalizace. Půjde o směs dešťové a odpadní vody – tzn. vody ze sprchy, z umyvadla i ze záchodu,“ vysvětluje Samuel Colin-Canivez z pařížské radnice, který má na starosti stavbu velké nádrže.

Ta by měla pomoct hlavně v období velkých dešťů, při kterých dešťová i odpadní voda vtékala do Seiny. „Tohle znečištění znamenalo, že jsme nedokázali splnit zdravotní kritéria a zpřístupnit řeku plavcům. Zákaz koupání v Seině platí od roku 1923.“

Nádrž je stavěná tak, aby pařížskou kanalizaci a Seinu uchránila před deštěm, který hlavní město zasáhne v průměru jednou za půl roku. Pokud by před olympijskými závody pršelo vydatněji, je možné, že by některé disciplíny jako třeba triatlon, byly kvůli nedostačující kvalitě vody odložené.

„Kdyby se to náhodou stalo, mohly bychom závody přeplánovat do několika dnů, než se kvalita vody zlepší,“ upřesňuje Pierre Rabadan, který na pařížské radnici připravuje olympijské i paralympijské hry příští rok.

Samuel Colin-Canivez má na starosti stavbu obří nádrže v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Další opatření

Samotná nádrž u Slavkovského nádraží by na vyčistění vody v Seině nestačila. Čističky musely ještě zlepšit kvalitu vody, kterou vypouštějí do Seiny, a Paříž zároveň zpřísnila podmínky pro lodě a hausbóty, které kotví u nábřeží.

Plavba po Seině a 35 tisíc policistů. Jak bude vypadat zahajovací ceremoniál olympijských her v Paříži? Číst článek

„V Paříži kotví 260 lodí. Mají povinnost se do roku 2024 připojit k přístavu a odvádět tam své splašky. Dřív to nebylo možné. Teď to platí pro všechny pařížské přístavy,“ upozorňuje Pierre Rabadan z pařížské radnice.

Potvrzuje také, že se voda v Seině v uplynulých letech výrazně zlepšila. „Loňská měření ukázala, že kvalita vody byla dostačující nebo výborná v 70 procentech letních dnů. A to i přes to, že v té době ještě nebyly dokončené klíčové stavby. V 90. letech byly v Seině jen tři druhy ryb, dnes jich je 32,“ upozorňuje.

Pierre Rabadan, zástupce pařížské starostky odpovědný za sport, olympijské a paralympijské hry, a řeku Seinu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Už v 90. letech koupání v Seině Pařížanům sliboval bývalý starosta a pozdější prezident Jacques Chirac. O třicet let později se má čistá Seina stát jedním z největších odkazů olympijských her. Radnice chce Seinu plavcům zpřístupnit na vybraných místech od roku 2025. Se státem do vyčištění řeky investovaly v přepočtu přes 30 miliard korun.