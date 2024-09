Paříž sníží nejvyšší povolenou rychlost na městském okruhu. Slibuje si menší hluk i znečištění

Paříž rozděluje debata o plánu na snížení rychlosti na pařížském městském okruhu. Dosud se tam jezdí 70 km za hodinu, od prvního října to už má být jen 50 km za hodinu. Pařížská starostka Anne Hidalgová tak chce zlepšit zdraví obyvatel i životní prostředí. Proti jsou někteří řidiči, kteří se obávají delších kolon. Paříž 15:00 20. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti snížení rychlosti jsou někteří řidiči, kteří se obávají delších kolon. (ilustrační foto) | Foto: Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Už za necelé dva týdny chce pařížská radnice odstartovat postupné snižování rychlosti na městském okruhu. Zatím po něm auta můžou jezdit 70 kilometrů za hodinu, od prvního října už to má být jen 50 kilometrů za hodinu. Podle pařížské starostky Anne Hidalgové to zlepší zdraví obyvatel i životní prostředí. S opatřením nesouhlasí vedení pařížského regionu i někteří řidiči.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Martina Baluchy

„Je to kravina. Už teď se po městském okruhu jezdí špatně. Až pojedete na dovolenou, tak vám jen průjezd Paříží zabere víc než hodinu. Bude podstatně víc kolon a úplně stejná úroveň znečištění,“ říká důchodce René a vzpomíná na dobu, kdy se po pařížském obchvatu mohlo jezdit i devadesát kilometrů v hodině.

„Ano, tak to bylo ze začátku. Postupně se rychlost snížila na 70 km za hodinu. Mám švagrovou na jihu Paříže. Když sníží rychlost na okruhu, tak k ní pojedu dvakrát déle,“ vysvětluje René.

„Já jsem pro snížení rychlosti, jestli to pomůže zlepšit životní prostředí. Kdyby bylo víc cyklostezek, tak to bude lepší. Jezdím na kole do práce, na nákupy i pro syna. Prostě všude,“ vítá snížení rychlosti Cécil.

Kvalita ovzduší

Pařížská starostka Anne Hidalgová tvrdí, že snížení rychlosti na pařížském městském okruhu zlepší zdraví až půl milionu obyvatel, kteří žijí v těsné blízkosti rušné silnice.

3:48 ‚Tyhle olympijské hry, to je ekonomická katastrofa‘. Pařížští podnikatelé si stěžují na odliv turistů Číst článek

„Pracujeme na tom už od roku 2018. Není to žádné nové téma. Několikrát o tom hlasovala i městská rada a měla na to velmi jednotný názor,“ popsala pro rádio RTL.

Zároveň chce vymezit jeden pruh městského okruhu pro sdílená auta. Odborníci potvrzují, že kvalita ovzduší u městského okruhu je špatná.

„Úroveň znečištění tam může být i dvakrát vyšší než v centru Paříže. Je tam například podstatně víc oxidu dusičitého, který vypouští hlavně dieselová auta,“ řekl Českému rozhlasu Pierre Pernot z neziskové organizace AirParif, která monitoruje ovzduší v Paříži. Podle něj snížení rychlostí na městském okruhu samo o sobě nemusí vést k menšímu znečištění.

„Kvalita ovzduší u takového silničního tahu jakým je pařížský městský okruh závisí na třech parametrech: na množství, typu projíždějících aut i celkové plynulosti provozu. Snížení rychlosti může ovlivnit tyto faktory a nemusí automaticky znamenat víc kolon a vyšší úroveň znečištění,“ myslí si Pernot.

Policie ve Francii zmařila během olympijských her tři pokusy o teroristický útok, podezřelí byli zadrženi Číst článek

Proti snižování rychlosti jsou některé asociace zastupující řidiče stejně tak jako vedení pařížského regionu. Jeho šéfka, republikánka, Valérie Pecressová označila snížení rychlosti na městském okruhu za nespolečenské a neefektivní. Podle ní hlučnost vozovky podstatně víc sníží protihlukové bariéry.

„Nové protihlukové bariéry sníží hlučnost o sedm decibelů, zatímco snížení maximální rychlosti povede ke snížení hluku jen o dva nebo tři decibely,“ slibuje si Pecressová.

Debata se vede i o tom, jestli pařížská radnice může sama rozhodnout o snížení rychlosti na městském okruhu. V minulosti se proti tomu postavil i bývalý ministr dopravy Clément Beaune, který upozorňoval na to, že je potřeba vést hlubší diskuzi se sousedícími oblastmi a departementy.