V Paříži hlasují o zdražení parkovného pro SUV. Podle města jsou nebezpečnější než jiná auta

Příliš velká, příliš znečišťující, příliš nebezpečná. Pařížská radnice vyrazila do boje proti větším a objemnějším autům typu SUV. V neděli proto pořádají referendum, ve kterém lidé hlasují o zdražení parkovného pro tento typ vozů v ulicích Paříže. Od stálého zpravodaje Paříž 9:37 4. února 2024

Hlasování doprovází poměrně rozsáhlá informační kampaň. Po celém městě jsou informační letáky s otázkou: „Více, nebo méně SUV vozů v Paříži?“

Letáky také upozorňují, že se průměrná váha auta v Paříži za posledních 30 let zvýšila o 26 procent, což vede ke většímu znečišťování, ucpání chodníku, nehodám i nebezpečí pro chodce.

„V Paříži je moc aut. SUV jsou těžká, drahá a neekologická auta. Myslím, že by bylo dobré pro ně zdražit parkování,“ říká Dominique, který žije na předměstí Paříže. Když potřebuje do centra města tak si vystačí s městkou hromadnou dopravou.

S tou ale není spokojený Adrien. „Tenhle urputný boj proti autům v Paříži je prostě absurdní. Mám tři malé děti. Nevím, jak bych to dělal bez auta. Pařížské metro není bezbariérové, takže cestovat v něm s kočárkem je nepředstavitelné. Chápu, že auta znečišťují, ale je potřeba vést rozumnou, spravedlivou politiku a mít plán,“ říká.

Laura podporuje ekologický přístup města. Líbí se jí například nové cyklostezky. Podle ní ale pařížská radnice tímto způsobem do jisté míry omezuje právo lidí svobodně si vybrat typ auta.

„Je svobodné rozhodnutí každého z nás si vybrat určitý model auta. SUV můžou být i elektrická auta, která jsou sice větší, ale nevypouštějí škodlivé plyny,“ říká.

Až třikrát vyšší ceny

Pařížská radnice chce ztrojnásobit ceny parkovného pro SUV vozy. Hodinový tarif v centru města by tak místo 150 vyšel v přepočtu na zhruba 450 korun.

„Je velmi obtížné definovat SUV vozy. Pařížská radnice se rozhodla pro váhové kritérium. Zdražení se tedy bude týkat všech aut na spalovací motor i hybridů od 1600 kilogramů a všech elektrických aut nad dvě tuny,“ popisuje redaktor časopisu Auto Moto Hugo Dupont.

Zdražení by se netýkalo taxíků, zdravotníků ani samotných obyvatel Paříže. Platilo by pouze pro návštěvníky hlavního města, kteří se ale v referendu vyjádřit nemůžou.

„Možná že Pařížané, kteří si zvolili současnou starostku Anne Hidalgovou, budou s tímto postupem souhlasit. Automaticky to ale vylučuje obyvatele předměstí, kteří do Paříže často cestují autem. Ať už proto, že to mají daleko, nebo proto, že městská hromadná doprava není dostatečně efektivní,“ dodává.

Pařížská radnice loni po referendu zakázala sdílené elektrické koloběžky. Výsledky nedělního hlasování pro ni sice nejsou závazné, ale chce je využít při dalším rozhodování.

Paříž není ve svém tažení proti vozům SUV ve Francii osamocená. Další francouzská města jako Lyon, Bordeaux nebo Grenoble postupně zdražují parkovné pro tento typ aut.