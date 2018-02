Kvůli přívalům sněhu kolabuje v Paříži doprava. Tisíce lidí se nedostaly do zaměstnání

Kvůli silnému sněžení platí výjimečný stav ve dvou desítkách departementů po celé Francii. Kritická je situace v Paříži, kde kolabuje doprava. Město apeluje na řidiče, aby nevyjížděli, pokud to nebude nezbytně nutné. Při večerní dopravní špičce napočítali v Paříži a okolí celkem přes 700 kilometrů kolon. Někteří řidiči dokonce museli v autech přespat. Paříž 9:26 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sníh v Paříži | Foto: Francois Mori | Zdroj: ČTK/AP

Dopravní podniky v Paříži zastavily provoz autobusů včetně školních, neboť silnice nejsou sjízdné. Na některých místech v okolí francouzské metropole byl dokonce provoz zastaven v obou směrech.

Silničáři nestačí komunikace upravovat, lidé z předměstí se snaží dostat do práce přeplněnými vlaky, které mají zpoždění. Kalamitní situace by měla trvat až do poledních hodin.

Paříž pod sněhem. Nic podobného jsem tu ještě nezažil. Naprostá kalamita v metropoli a okolí. Uzavřené školy, na silnicích /N118/ strávili lidé celou noc, šťastnější přespali v obchoďáku, nejezdí autobusy. Více na @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/ZHV6fWQKj1 — Jan Smid (@JanSmidcro) 7. února 2018

Kvůli počasí se uzavřela i jedna z neoblíbenějších turistických atrakcí – Eiffelova věž. Se sněhem budou Francouzi zápasit nejspíš i v nejbližších dnech. Podle meteorologů má ve středu v noci silně sněžit a teploty mají klesnout pod 10 stupňů Celsi, informuje France 24.

Paříž a Île-de-France jsou pod sněhem. Silnice v řadě míst zůstávají neprůjezdné (kolony dlouhé stovky kilometrů). 1500 lidí má za sebou noc na letištích nebo v provizorních noclehárnách. A na Montmartre se teď nechodí na kafe, ale lyžovat! (Le Figaro / AFP) pic.twitter.com/9KZZ7qC5Fw — Katka Etrychova (@KatkaEtrychova) 7. února 2018