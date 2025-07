Pařížané se po 100 letech mohou znovu koupat v Seině. ‚Uvědomuji si, že je to výsada,‘ říká návštěvník

Horko a teploty kolem čtyřicítky vedly k tomu, že Pařížané jednoduše nečekali a i přes zákaz se v Seině vykoupali.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Voda je výborná.‘ Poslechněte si reportáž stálého zpravodaje Českého rozhlasu ve Francii Martina Baluchy

„Voda je výborná. V řece je trochu proud, ale jsme zvyklí, je to jako v moři. V posledních dnech bylo opravdu horko. Nemáme doma bazén, tak jsme přišli sem. Tady je to zadarmo,“ přibližuje pro Radiožurnál patnáctiletá Pařížanka Lena.

Právě vylezla z vody, ještě z ní kape. Koupe se tady s kamarády ze školy, mají puštěnou hudbu, hrají fotbal. Trochu to připomíná pláž jako u moře, ale nejsme u moře, jsme na zrekonstruovaném nábřeží v oblasti Boulogne, kde se Seina nejvíc klikatí. Normálně by se tady lidé koupat neměli.

Přesunul jsem se o pár kilometrů dál do centra Paříže, jsem na nábřeží Grenelle. Naproti je Labutí ostrov a tady už se Pařížané můžou vykoupat legálně, protože tady pro ně město postavilo říční plovárnu. Naráz se tu může vykoupat až 200 lidí.

V Seině se objevily druhy mlžů, kteří jsou citliví na kvalitu vody. Řeku čistili kvůli olympijským hrám Číst článek

„Kolega mi před pár minutami říkal, že jsem první plavec v Seině po sto letech zákazu. Ne, dělám si legraci, samozřejmě že se přede mnou v Seině koupali jiní, třeba loni olympijští plavci. Uvědomuji si, že je to výsada. Stálo to sice majlant, ale do budoucna je to určitě dobrá věc,“ pochvaluje si Pierre-Jean, jeden z prvních, kdo tuhle říční plovárnu otestovali.

V minulosti tady na staveništi pracoval. „Vůbec nebyla studená, myslím, že má tak 26 nebo 27 stupňů. Je to tady opravdu krásné, dokonce s výhledem na Eiffelovku. I když se lidé nebudou chtít vykoupat, tak si sem můžou přijít sednout a trochu se občerstvit,“ pochvaluje si.

Investice do vyčištění řeky

Paříž zakázala koupání v Seině v roce 1923 kvůli lodní dopravě a znečištění řeky. Zrušení zákazu sliboval už v 80. letech bývalý pařížský starosta a pozdější prezident Jacques Chirac. Postupně se lidé mohli koupat v pařížském kanálu Saint Martin, který svádí vodu do Seiny.

Kvalita vody v Seině se po téměř týdnu zlepšila. Triatlonisté i triatlonistky ve středu budou závodit Číst článek

Přelom přišel až s přípravou olympijských her, kdy město a stát investovaly v přepočtu přes 34 miliard korun do stavby záchytné nádrže u Slavkovského nádraží, připojení houseboatů ke kanalizaci a také vyčištění řeky Marny, která se vlévá do Seiny.

Pařížští politici slibují, že se bude voda v řece pravidelně kontrolovat. I tak někteří Pařížané, jako třeba Jeremy, vnímají Seinu stále jako špinavou řeku: „Plovárna vypadá opravdu krásně. Nemám ale chuť se koupat v Seině, musí mě přesvědčit, že je voda čistá a nezávadná. Moc by se mi líbilo, kdyby to tu bylo jako ve Švýcarsku, kde si lidé jdou zaplavat, nechají se unášet proudem a pak jdou do práce. Já ale Seině stoprocentně nevěřím.“

Dvě podobné městské plovárny jsou i nedaleko pařížské radnice a katedrály Notre-Dame. A další je poblíž Francouzské národní knihovny.