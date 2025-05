Pařížský soud uznal osm lidí vinnými z krádeže šperků Kim Kardashianové. Trest si již odpykali

Pařížský soud v pátek shledal vinnými osm lidí z loupežného přepadení americké celebrity Kim Kardashianové v roce 2016. Informují o tom světové agentury. Pachatelé ženu okradli o šperky v hodnotě milionů dolarů. Paříž 22:40 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lupiči vnikli do hotelu, kde byla Američanka ubytována, spoutali ji a ukradli jí šperky | Foto: Piroschka van de Wouw | Zdroj: Reuters

Dva z deseti obžalovaných soud zprostil viny. Nejpřísnější trest osmi let odnětí svobody dostal 69letý vůdce skupiny. Další tři obvinění dostali sedm let. Vzhledem k tomu, že si již odpykali trest ve vyšetřovací vazbě, nikdo z těch, kteří byli dnes shledáni vinnými, do vězení nepůjde.

Vůdce skupiny Aomar Aït Khedache přišel k soudu s holí a tvář měl skrytou před kamerami. Jeho DNA, nalezená na páskách, jimiž byla Kardashianová spoutána, byla klíčovým důkazem v případu. Odposlechy zachytily, jak dává příkazy, verbuje komplice a zařizuje prodej diamantů v Belgii.

Zločin se odehrál v noci 2. října 2016 během pařížského týdne módy. Lupiči převlečení za policisty vnikli do pařížského hotelu, v němž byla Američanka ubytována, spoutali ji a ukradli šperky v hodnotě devíti milionů dolarů (okolo 200 milionů korun), včetně snubního prstenu v hodnotě čtyř milionů dolarů, zatímco na ni mířili zbraní.

Protože lupiči z místa činu utíkali pěšky nebo na jízdních kolech, poztráceli část šperků, včetně křížku se šesti diamanty, který našel na ulici kolemjdoucí a odnesl ho na policii. Většina šperků, včetně snubního prstenu, se však nikdy nenašla.

Obžalovaní jsou především pařížští zloději v pokročilém věku a trpící různými nemocemi. Kvůli vysokému věku dostali v tisku přezdívku „loupeživí dědečci“. Někteří se k soudu dostavili v ortopedických botách a jeden se opíral o hůl. Prokurátoři však varovali přítomné, aby se nenechali zmást.