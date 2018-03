'Muzika nás semkla.' Studenti, kteří přežili masakr na škole v Parkladnu, zahráli v Carnegie Hall

V únoru přežili vražednou střelbu ve své vlastní škole. V noci na středu pak vystoupili v legendární newyorské Carnegie Hall. Členové studentské kapely z floridského Parklandu nechtěli přijít o velkolepou zkušenost a zahodit dlouhé hodiny přípravy, ale hlavně - k hudbě se po otřesném zážitku z poloviny února nebývale přimkli. New York 13:01 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavná Carnegie Hall v americkém New Yorku | Foto: Phil Dolby | Zdroj: Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

„Hudba léčí duši - a když jsou ponoření do tvorby, je těžké myslet na cokoli jiného. Dokáže je to přenést někam úplně jinam. Říkám tomu 'jejich šťastné místo' a pro mě coby jejich dirigenta a spolutvůrce to platí taky. Takže je to pro ně neuvěřitelně terapeutické,“ přiznal agentuře Reuters Alex Kaminski.

Když se spolu se svými žáky po masakru vzpamatoval z prvotního šoku, pomyslel si, že vystoupení v Carnegie Hall je vyloučené. Po několika setkáních s dětmi a jejich rodiči si ale uvědomil, že naopak do New Yorku musejí vyrazit podle plánu.

Víc emocí

„Bylo mi jasné, že ty děti se potřebují zase scházet a hrát. Tak jsme začali znovu zkoušet, a když jsem viděl v jejich očích tu náhlou proměnu, to mě přesvědčilo, že sem musíme jet,“ řekl Kaminski.

„Muzika nás velmi semkla a po tom všem, co se stalo, je v nás teď víc emocí, které do své hudby vkládáme, takže je prostě dojemnější,“ popisuje Hadassa Moraisová.

Byla jednou z těch, kteří se 14. února ukrývali před vrahem v jedné ze tříd školy v Parklandu. Kapela zrovna zkoušela, a tak děsuplné chvíle prožívali její členové společně, včetně svého učitele a dirigenta.

„Můj syn je prvák a ten den měl v budově, kde se později střílelo, dvě vyučovací hodiny. Ale také je členem kapely, jako jediný z prváků, a tak během té střelby už byl s námi ve zkušebně,“ vzpomíná na událost, kterou se on i jeho žáci snaží odplavit hudbou, Alex Kaminski - muž, který dovedl školáky z Parklandu do newyorské Carnegie Hall.

