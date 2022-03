Maďarsko před volbami: jedni chtějí kontinuitu vlády Orbána, druzí doufají ve viditelnou změnu diskurzu

Maďarsko je týden před parlamentními volbami rozděleno na dva tábory. „(Viktor) Orbán a vláda se snaží dělat dobro. Občas se některé věci nepodaří úplně nejlépe. Ale ukažte mi člověka, který je vždy stoprocentně úspěšný,“ myslí si volička strany Fidesz. „Chci demokratičtější, liberální a bezpečný stát,“ vysvětluje své důvody naopak žena, která plánuje hlasovat pro šestikoalici sjednocené opozice. Od zpravodaje z místa Budapešť 14:02 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarská zeď pokrytá předvolebními plakáty | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Nejdůležitější je obnovit demokratický a právní stát v Maďarsku. Postavit se jednoznačně na stranu Evropské unie, a ne na stranu Číny nebo Ruska,“ říká Radiožurnálu asi třicetiletý student bojových umění Zoltán. S knížkou v ruce sedí v jednom z budapešťských parků.

V posledních 12 letech – tedy za vlády Fideszu v čele s Viktorem Orbánem – se podle něj rozkrádaly unijní peníze a Maďarsko není státem evropského formátu, jak by si přál.

Jeho manželka Audriane přitakává. Spojené šestikoalici dá hlas i ona. „Chci demokratičtější, liberální a bezpečný stát. Kdybychom se teď rozhodli mít dítě, tak nechci, aby ve školce a později ve škole bylo vystaveno té současné vládní propagandě,“ vysvětluje grafička z Budapešti.

Manželům se nelíbí, jak se v Maďarsku zachází s menšinami. Přestože omezení sami nepociťují, lhostejné jim to není.

Zoltán dodává, že se lidé z jeho okruhu bojí napsat své pravé názory na sociální sítě, aby neměli problémy v práci. V tomhle směru podle něj vládne autocenzura.

Současné vládě není nakloněná ani Zsuzsanna, která pracuje v oblasti duševního vlastnictví. „Nemám ráda politiku symbolů, odkazující na staré dobré časy velkého Maďarska. Ráda bych viděla víc rovnosti pro minority, ženy, sexuální menšiny,“ popisuje.

S tvrzením některých politologů, že parlamentní volby rozhodnou o budoucnosti maďarské demokracie, Zsuzsanna souhlasí. I její rodina je názorem na Orbánovu vládu rozdělená. Lidé se prý hodně hádají a druhou stranu není možné nijak přesvědčit.

„Snažím se číst média obou stran – vládní média i nezávislé zdroje. Z toho si skládám, co může být pravda. Je to jako za starých časů, musíte neustále číst mezi řádky,“ uvádí Zsuzsanna a vrací se k dětem na hřišti.

‚Hledí do budoucnosti‘

Na lavičce před hudebním muzeem sedí starší paní. Místo jména raději prozradí věk – 77 let. Je bývalá učitelka jazyků – hlavně němčiny a ruštiny, narozená v Pozsony, neboli Bratislavě. Hlásí se k táboru Viktora Orbána. V Budapešti tak patří k menšině.

Něco vybudovat, něco dobrého, prý trvá dlouho, několik generací, v řádu desetiletí. A proto dává přednost současné vládě. Líbí se jí, jak Fidesz přemýšlí o historii, o Maďarsku. O stav demokracie se nebojí.

Podporovatelé strany Fidesz | Foto: Marton Monus | Zdroj: Reuters

„Orbán a vláda se snaží dělat dobro. Občas se některé věci nepodaří úplně nejlépe. Ale ukažte mi člověka, který je vždy stoprocentně úspěšný. Orbán hledí do budoucnosti. Mnoho lidí ho volilo před čtyřmi lety, osmi i dvanácti lety. A to něco znamená. Kdežto opozice by zničila všechno,“ myslí si.

‚Kritika opozice‘

Fidesz podporuje i manželský pár v seniorském věku. Paní říká: Chraň bůh, aby vyhrála opozice.

„Za posledních 10 let se Fidesz chová velmi korektně. Dělá stabilní politiku, třeba z hlediska daňových úlev, podporují podnikání a rodiny s dětmi. Máme pro ně jen chválu. Přejeme se, aby pokračovali i do budoucna,“ doufá.

Koalici šesti opozičních stran vyčítají, že mezi sebe vzali i krajně pravicový Jobbik. Žádná z nich prý není připravená vládnout.

V Budapešti se očekává vítězství opozice v čele s Péterem Márki-Zayem. Březnové předvolební průzkumy ale favorizují Viktora Orbána.