Srbská pokroková strana získala ve volbách většinu. Lidé volili důvěru v klientelismus, míní odborník

„Mým úkolem bylo podniknout vše, abychom si udrželi absolutní parlamentní většinu," prohlásil srbský prezident Aleksandar Vučič k výsledkům třetích voleb za tři roky. Vládní Srbská pokroková strana podle dosud sečtených hlasů opět míří k vítězství, a to s více než 45 procenty. Opozičním blok Srbsko proti násilí získal kolem 23 procent. „Opozice dokázala navzdory porážce zabodovat," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál balkanolog Filip Tesař. Bělehrad 19:53 18. prosince 2023

Uskupení Srbsko proti násilí vzniklo po dvou květnových incidentech, při kterých bylo zastřeleno 19 lidí, 10 z nich v jedné z bělehradských škol. Opozice poté pořádala mohutné demonstrace a obviňovala vládu a její média, že podněcují kulturu násilí ve veřejném prostoru. Opoziční blok doufá, že výrazně zabodoval v místních volbách, a to zvláště v hlavním městě. Do jaké míry by mohla regulérnost nedělních srbských voleb zpochybnit informace nezávislé organizace pro dohled nad hlasováním o údajném hromadném svážení voličů z Bosny nebo obchodování s hlasy, což srbská premiérka označila za pokus šířit paniku?

Myslím si, že výsledek neovlivní ani v Bělehradě, kde si opoziční koalice dělá největší naděje na to, že by mohlo hlasování převážit v její prospěch. Ani v Bělehradě v případě, že by uspěly všechny jejich plánované reklamace, by nedokázali získat tolik hlasů, aby měli nadpoloviční většinu mandátů v městském zastupitelstvu. Navíc tam nenajdou žádné koaliční partnery.

Важно је да наставимо да бринемо о људима, да радимо још више, још снажније за наш народ. Људи јесу наша снага, хвала свима, Србија не сме да стане! #Vucic @avucic #SrbijaNeSmeDaStane #SNS #Srbija pic.twitter.com/Tp9md3HnqR — СНС СРБИЈА (@sns_srbija) December 18, 2023

Klíčová témata

Co bylo klíčovým tématem těchto voleb? Byla to bezpečnost, kriminalita vzhledem ke květnovým incidentům, nebo spíš ekonomická situace a vysoká inflace?

Řekl bych, že ani jedno. Na straně těch, kteří volili Vučiče, který nekandidoval, ale byl tváří voleb široké vládní koalice, kde naprostý prim hraje vládní Srbská pokroková strana, lidé volili stabilitu svým způsobem i důvěru v klientelistický systém.

Je vidět, že tam, kde probíhaly zároveň komunální volby a kde jsou výsledky uzavřené. V nejchudších, nejméně rozvinutých oblastech v jižním Srbsku boduje strana, která má jasného lídra, pyramidovitou strukturu a kde můžete svou životní situaci zlepšit hlavně prostřednictvím známostí.

Na straně opozice navzdory tomu, že má v názvu „proti násilí“, nehrálo roli násilí, ale spíš naděje, že se otevře spousta neřešených otázek, které se hromadí a které jsou v posledních letech viditelné ve voličské apatii a v relativně nízké volební účasti, ať se týká témat ekologických, osobní bezpečnosti a ilegálního držení zbraní, ale také kultury, vzdělávání apod.

Poprosím ještě stručně, co znamenají výsledky pro další vývoj Srbska? Změní se něco na základě výsledků?

Nezmění. Momentálně se nedá čekat, že by došlo k nějakým změnám, naopak jde o potvrzení současného Srbska. Opozice ale dokázala oproti předchozím letům navzdory porážce zabodovat. Získala poloviční počet hlasů a mandátů než vládní strana. Musí se ale ještě mnohem víc snažit, aby to potenciálně dotáhla až do vlády.