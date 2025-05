‚Parlamentní volby v Albánii by mohly ovlivnit hlasy ze zahraničí. Jak, to ale nikdo neví,‘ říká balkanista

V Albánii začaly parlamentní volby. O čtvrtý mandát usiluje premiér Edi Rama ze socialistické strany. Jeho vládu se snaží ukončit osmdesátiletý exprezident a expremiér Sali Beriša, předseda demokratické strany. Tématem předvolební kampaně byla integrace do EU, oba lídři také čelí podezření z korupce a napojení na organizovaný zločin. O situaci v Albánii mluvil s Tomášem Pancířem Filip Tesař, balkanista z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Tirana 16:11 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sali Beriša a Edi Rama (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková, Armando Babani | Zdroj: iROZHLAS.cz, Profimedia

Stávající premiér Rama usiluje o čtvrtý mandát v řadě. Proti němu bývalý premiér Beriša, který končil ve funkci v době velkých nepokojů potom, co statisíce Albánců přišly dohromady o desítky miliard korun v investičních fondech, které fungovaly jako pyramidové hry. Jak vyhrocené jsou letošní volby s tímto obsazením?

Já myslím, že moc vyhrocené nejsou, protože tihle dva kohouti proti sobě stojí už mnoho let. To je určitě jedním z důvodů průběžně klesajícího zájmu o účast ve volbách, protože lidé mají pocit, že není moc na výběr.

Málokdy jsou to volby takové, že by lidé volili jednoho z nich proti druhému. Spíš jsou karty rozdané tak, že Beriša zastupuje chudší regiony a chudší části měst, kdežto Rama spíš ty dynamičtěji se rozvíjející.

Na začátku Beriša ztělesňoval opozici vůči někdejším komunistům a Edi Rama naskočil do politiky právě jako vycházející hvězda a následně šéf socialistické strany, která je transformovanou komunistickou stranou. Ale už dávno to není spor levice a pravice.

Beriša má hlavní základnu na severu, Edi Ráma má hlavní zázemí na jihu, ale není to ani regionální spor, protože Beriša je daleko spíše hlasem těch chudších, vylidňujících se a často horských regionů. Rama má největší podporu v přímoří na jihu. O Tiranu se dělí napůl.

V Albánii se letos poprvé volí korespondenčně ze zahraničí. Téhle možnosti využilo čtvrt milionu voličů. Může tohle výrazně ovlivnit výsledek?

Myslím, že to může hodně ovlivnit, ale nevíme, jak. Oba čelní politici, ale i další podnikají turné právě mezi albánskou diasporou. Nějakých 300 000 Albánců žije v Itálii, ti inklinují většinou spíš k Berišovi, minimálně dvakrát tolik, žije v Řecku, tam podle mě má zásobu hlasů daleko spíš Rama.

Ale nevíme, protože hodně z těchto voličů uvažuje úplně jinak než generace jejich rodičů, hlavně ti mladší. Mohou volit nové strany a hnutí, která se třeba vymezují proti korupci. Ty dvě hlavní strany určitě zůstanou na albánské politické scéně pořád dominantními činiteli, ale myslím si, že jestli korespondenční volby neovlivní albánskou politickou scénu v těchto volbách, tak ji ovlivní do budoucna. Právě ty hlasy ze zahraničí otevřou příležitosti pro nové strany a nové politiky.

Současný albánský premiér slibuje voličům vstup do Evropské unie v roce 2030. Naopak Sali Beriša tvrdí, že země na vstup do Evropské unie není připravena. Je reálné, aby Albánie za pět nebo šest let vstoupila do EU?

Není to reálné. Není reálné ani, že by do pěti let uzavřela přístupová jednání. Protože ještě minimálně dva, tři roky po skončení rozhovorů ještě probíhá proces, který vyžaduje jednak souhlas členských zemí a další institucionální záležitosti.

Ale i ukončení samotného toho vyjednávání do té doby není reálné. Albánie na to není připravená, i když je vidět, že se zlepšuje velmi rychle. Klíčový je ale ten první klastr, který velmi zhruba řečeno znamená právní stát. A v tom pokulhávají všichni balkánští kandidáti.