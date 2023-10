Lékaři bez hranic v Gaze: Zatím nemáme dohodu s Izraelem o bezpečných zónách pro zdravotníky

Humanitární organizace uvádí, že při izraelských náletech v Gaze byla opakovaně zasažena zdravotnická zařízení. „Jednou zemřel řidič sanitky, jindy přišla o život zdravotní sestra,“ řekl vedoucí komunikace Lékařů bez hranic Tomáš Bendl. Gaza 11:12 17. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Humanitární organizace uvádí, že při izraelských náletech v Gaze byla opakovaně zasažena zdravotnická zařízení (ilustrační foto) | Foto: Mohammed Salem | Zdroj: Reuters

OSN uvádí, že nemocnice v Pásmu Gazy mají palivo do generátorů, ze kterých si teď vyrábějí elektřinu, na poslední den. Můžete to potvrdit?

Ano. Souvisí to se stávající blokádou ze strany Izraele, kvůli které je velmi těžké dostávat do nejpostiženějších oblastí všechno, od pitné vody přes jídlo až právě po palivo do generátorů.

Co bude, až palivo nemocnicím dojde?

Samozřejmě, že pokud nemáte zásoby, tak nemůžete ošetřovat pacienty. Problém teď totiž není v tom, že by byl nedostatek kvalifikovaného lékařského personálu. Problém je, že nemají s čím pracovat. Zdravotní sestry, anesteziology a chirurgy mít můžete, ale pokud nemáte anestetika, léky proti bolesti ani operační nástroje, tak žádnému pacientovi nepomůžete.

Taková situace je i na klinice a v nemocnicích, ve kterých Lékaři bez hranic působí?

Tři nemocnice, které podporujeme, nám hlásí, že už jim dochází i ty nejdůležitější léky, včetně například anestetik. Naše klinika ještě nějaké zásoby má, ale opravdu se velmi tenčí. V neděli mi moji kolegové z Gazy říkali, že zásoby, které byly přepraveny potom, co eskalovala stávající situace, se tenčí takovým tempem, že jenom za poslední tři dny toho spotřebovali tolik, kolik mají normálně alokováno na dva měsíce. Jestli to takto půjde dál a zároveň se blokáda nějakým způsobem neuvolní, tak je možné, že nebudeme moct ošetřovat pacienty už v řádu dní.

USA a Izrael vypracují plán, jak dopravit pomoc do Gazy, aniž by se k ní dostalo hnutí Hamás Číst článek

Vy jako Lékaři bez hranic jste zkritizovali výzvu Izraele, aby se lidé ze severu Pásma Gazy přesunuli na jih. Nepomohlo ani prodloužení doby, kterou na to měli?

Ta doba byla sice trochu prodloužena, ale ona teď žádná koordinovaná evakuace neprobíhá. Mimo jiné proto, že ani není kam ty lidi přesunout. Jižní Gaza je už teď přeplněná. Přičemž nespočet Palestinců tam přežívá v provizorních přístřešcích, ve kterých, jak jsem zmiňoval, z důvodu izraelské blokády kriticky dochází úplně všechno. A navíc ani této oblasti se zcela nevyhýbá to dnes už více než týdenní intenzivní bombardování.

Neméně vážná rizika s sebou nese i samotná cesta ze severu, když už se jí někdo rozhodne absolvovat. Takže nedochází ke spořádanému bezpečnému přesunu většího počtu obyvatel. Lidé se přesouvají spíš samostatně a na vlastní riziko, které je často dost velké.

Faktem ale je, že velká část lidí se přesunula na jih, do města Chán Júnis. Působí vaši kolegové i tam? Nebo plánují, že by se tam přesunuli, aby civilistům, kteří potřebují pomoc, byli nablízku?

Ano. Naše projekty jsou víceméně rovnoměrně rozdělené mezi sever a jih. Ale co se týče toho zásobování, jsou na jihu do značné míry stejné problémy jako na severu. Takže skutečnost, že zdravotnické týmy máme, nic nemění na tom, že potřebují materiál, aby mohli pracovat.

Vteřiny do invaze? Izrael má dvě možnosti útoku, Hamás drží rukojmí asi v tunelech Číst článek

Jste v tuto chvíli jako Lékaři bez hranic ve spojení s Izraelem, abyste měli informace, kde bude relativně bezpečné působit?

My se snažíme být s Izraelem v kontaktu. Zároveň jsme Izraelcům taky nabízeli naši pomoc, ale oni ji dlouhodobě odmítají. Nemáme pro to žádné specifické důvody z jejich strany. Můžeme akorát spekulovat o tom, že se zkrátka jedná o zemi s velmi vyvinutým zdravotnictvím, která tím pádem nepotřebuje pomoc mezinárodní humanitární organizace.

Snažíme se však být s Izraelem v kontaktu kvůli zajištění bezpečnosti našeho personálu. Ale upřímně řečeno, moc se nám to nedaří, protože komunikace ze strany Izraele není moc explicitní ani otevřená.

Izraelští představitelé v komunikaci s vámi snad nemají zájem, aby se podařilo zajistit bezpečná místa pro vás jako pro zdravotníky?

My často vydáváme apely právě proto, aby byly i v severní Gaze i v ostatních částech Gazy ustanovené bezpečné koridory a bezpečná místa, kde by bylo možné ošetřovat pacienty. Ale ve skutečnosti taková místa nejsou. Za posledních devět dní se zdravotnická zařízení, nemocnice, dokonce i sanitky několikrát staly terčem útoků ze strany izraelského letectva. Máme zaznamenáno, že jednou při tom zemřel řidič sanitky. Jindy přišla o život zdravotní sestra v nemocnici, kterou podporujeme.

Izraelské útoky si vyžádaly 2750 životů v Pásmu Gazy, uvádí úřady. Dochází elektřina i voda Číst článek

Izrael ale odmítá, že by cílil na civilní objekty nebo na zdravotnická zařízení.

Nepochybuji, že to odmítá. Ale my vidíme, co se v těch nemocnicích děje. A je nezpochybnitelné, že i zdravotnický personál přichází o život.

Vy jako Lékaři bez hranic označujete izraelskou operaci v Pásmu Gazy za uplatňování principu kolektivní viny. Nevěříte ujišťování ze strany izraelských představitelů, že celá operace není namířená proti Gazanům, ale proti teroristům z Hamásu?

Nejde o to, jak je to myšlené. Jde o to, co se reálně děje. Je potřeba si uvědomit, jak Pásmo Gazy vypadá. Je to relativně malé území, které je jenom 41 km dlouhé a 10 km široké a žijí na něm přes dva miliony lidí. Je to jedna z nejhustěji osídlených oblastí na světě.

Kamarádka z deníku Washington Post mi vyprávěla, jak ověřovali video, jehož důvěryhodnost následně taky potvrdili. Zachycuje několik lidí včetně dětí, jak zemřeli po zásahu izraelskou raketou, právě když se snažili utéct ze severu Gazy na jih. Takže civilisté z tohoto konfliktu nejsou vynecháni.