ONLINE: Izraelská armáda dál prohledává nemocnici v Gaze. Tvrdí, že našla laptopy se záběry rukojmích

Izraelská armáda ve čtvrtek uvedla, že její příslušníci nadále prohledávají nemocnici Šifá v Pásmu Gazy, kde jsou stále stovky pacientů a zdravotníků, a tvrdí, že na místě mimo jiné našla laptopy se záběry rukojmích, informuje list Haarec. Informaci o fotografiích a videích rukojmích, sdělila armáda reportérce BBC, která byla mezi prvními novináři vpuštěnými do nemocnice den poté, co do objektu ve středu pronikli izraelští vojáci. Sledujeme online Gaza 16:33 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský důstojník ukazuje pušku, která byla podle jeho slov objevena v tašce uložené ve skříni se zdravotnickým materiálem v nemocničním komplexu Al Šifa uprostřed pozemní operace izraelské armády proti palestinské islamistické skupině Hamás ve městě Gaza, 15. listopadu 2023 na snímku z videa | Zdroj: Reuters

Izraelské speciální jednotky tým BBC zavedly do místnosti určené pro vyšetření magnetickou rezonancí. Podplukovník Jonatan Konrikus novinářům ukázal asi patnáct nalezených zbraní, munici, neprůstřelné vesty a granáty.

Izraelská armáda zničila parlament Hamásu. Obsadila i vládní a policejní budovy Číst článek

Skutečnost, že izraelská armáda na místo zavedla novinářku BBC, podle reportérky mnoho vypovídá o izraelské motivaci ukázat světu důvod izraelské operace. Konrikus uvedl, že hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne a proti kterému Izraelci zahájili válku v reakci na krvavý říjnový útok skupiny na jižní Izrael, nemocnice využívá k vojenským účelům.

„Našli jsme spoustu počítačů a dalšího vybavení, které by mohlo skutečně objasnit současnou situaci, snad i pokud jde o rukojmí,“ uvedl Konrikus. V laptopech jsou podle něj fotografie a videa rukojmích pořízené po jejich únosu do Gazy a také nedávno zveřejněné záběry, které sdílela izraelská policie, z výslechů bojovníků Hamásu zatčených po útoku. BBC neměla možnost do laptopů nahlédnout. Podle Konrikuse jde pouze o „špičku ledovce“ a bojovníci Hamásu na místě techniku zřejmě nechali, když prchali před postupujícími izraelskými silami.

Lékaři pracují bez elektřiny

Izraelské jednotky zasahují v nemocnici Šífa. Je pod ní skrytá infrastruktura Hamásu, míní armáda Číst článek

Lékaři v nemocnici tvrdí, že již několik dní pracují bez elektřiny, bez jídla a bez vody a že v důsledku strašných podmínek v Šifě zemřeli těžce nemocní pacienti včetně novorozenců. V nemocničním komplexu se také ukrývají lidé, kteří kvůli bojům museli opustit své domovy. Ředitel nemocnice televizi Al-Džazíra řekl, že izraelští vojáci z místa odvezli několik těl a že objekt je obklopen izraelskými odstřelovači.

Na místě podle představitele je stále přes 650 pacientů, 500 zaměstnanců nemocnice a 5000 vysídlených osob. Izraelská armáda uvedla, že objekt nadále „diskrétně, trpělivě a pečlivě“ prohledává. Žádní vojáci ani zdravotníci při této operaci podle ní nebyli zraněni.

Hamásem ovládané ministerstvo zdravotnictví v Gaze mezitím uvedlo, že izraelští vojáci při zásahu v nemocnici zničili oddělení, kde se léčili lidé s popáleninami a kde se prováděla dialýza a radioterapie.