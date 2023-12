ONLINE: Izraelské údery v Pásmu Gazy si od rána vyžádaly 109 životů, informují palestinské úřady

Mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze také uvedl, že při obnovených úderech byly stovky lidí zraněny. Podle novinářů agentury AFP mnoho zraněných zamířilo do přeplněných nemocnic a řada lidí tam také chodí darovat krev.

Intense fighting has erupted once again in Gaza as a week-long truce expired and Israel resumed its deadly bombardment of suspected Hamas positions in the densely inhabited Palestinian territory.

➡️ https://t.co/CbAOVawPzJ pic.twitter.com/AXUea5H3z8