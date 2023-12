ONLINE: V Gaze vypršelo příměří mezi Izraelem a Hamásem. Jeruzalém obnovil bojové operace

Izraelská armáda v pátek ráno oznámila, že obnovila své bojové operace v Pásmu Gazy. Teroristické hnutí Hamás podle ní porušilo příměří raketovým útokem z Pásma Gazy, uvedly agentury. Izraelské oznámení přišlo krátce poté, co v 6.00 středoevropského času minul termín konce klidu zbraní bez toho, že by některá ze stran zapojených do vyjednávání potvrdila jeho prodloužení. Zastavení bojů trvalo od minulého pátku.

Sledujeme online Tel Aviv 6:38 1. 12. 2023 (Aktualizováno: 7:00 1. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít