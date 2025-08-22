OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, půl milionu lidí tam trpí ‚katastrofickým hladem‘. Izrael to odmítl

OSN v pátek vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy, vůbec poprvé na Blízkém východě. Podle odborníků v pásmu trpí katastrofickým hladem půl milionu lidí, píše agentura AFP. Hladomor v Pásmu Gazy je přímým důsledkem jednání izraelské vlády, prohlásil podle agentury Reuters vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.

Palestinci čekají na jídlo

Izrael bezprostředně po oznámení uvedl, že v Pásmu Gazy hladomor není. Panel nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost uvedl, že hladomor už propukl v governorátu města Gaza a že do konce září se může rozšířit i do oblastí kolem měst Chán Júnis a Dajr Balah.

Zda jde o hladomor, o tom oficiálně rozhoduje Nástroj pro klasifikaci potravinové bezpečnosti (IPC). To je mechanismus agentur OSN, regionálních orgánů a skupin poskytujících pomoc, který hodnotí situaci na základě souboru technických kritérií.

V současné době podle IPC hladomoru čelí 514.000 obyvatel Pásma Gazy, přičemž tento počet může do konce září podle propočtů vzrůst na 641 tisíc.

Hladomor byl podle IPC způsoben boji a blokádou humanitární pomoci a umocněn rozsáhlým vysídlováním obyvatelstva a zhroucením produkce potravin v pásmu. IPC před hladomorem v Pásmu Gazy varovala už v červenci.

Využívat hladovění jako zbraně je válečným zločinem, řekl podle AFP Türk. „Nemůžeme dovolit, aby tato situace beztrestně pokračovala,“ uvedl generální tajemník OSN António Guterres a vyzval k okamžitému příměří, propuštění všech izraelských rukojmích a neomezenému přísunu humanitární pomoci.

Izraelské ministerstvo zahraničí v reakci podle Reuters uvedlo, že v Pásmu Gazy hladomor není. Dodalo, že v posledních týdnech pásmo "zaplavil" masivní přísun základních potravin. Úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) označil zprávu IPC za nepravdivou a zaujatou.

V uplynulých týdnech a měsících na existenci akutní podvýživy a hladovění v Pásmu Gazy upozorňovaly mezinárodní humanitární organizace, agentury OSN i mnohé západní vlády.

Zároveň kritizovaly izraelskou vládu, že nejprve svou politikou úplné blokády pásma a později rozhodnutím povolit pouze omezený přísun humanitární pomoci do pásma vyvolává humanitární krizi.

