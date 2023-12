Na jednoho zabitého člena Hamásu dva mrtví civilisté v Gaze. ,To není strašlivá statistika,‘ říká analytik

Izrael zahájil největší operaci v Gaze od konce příměří. Izraelská armáda už je v centru hlavního města jižní části Pásma Gazy Chán Júnisu. Vojáci tam vedou podle armády nejtěžší boje od začátku ofenzivy. Izrael čelí silnému tlaku, aby zabránil civilním ztrátám na životech. „Vývoj napovídá tomu, že to ještě potrvá poměrně dlouhou dobu. Jsem přesvědčen, že minimálně několik měsíců,“ říká pro Radiožurnál analytik z Univerzity obrany Tomáš Řepa. Rozhovor Gaza 20:36 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Červeného kříže po návštěvě Gazy označila utrpení tamních civilistů za nesnesitelné | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Jaký postup volí izraelská armáda na jihu Gazy? Proč tak zjevně ostrý nástup na tamější největší město Chán Júnis včetně vzdušných útoků?

To vychází z toho, jakou strategii si izraelští velitelé zvolili už před nějakou dobou. Rozdělili celé Pásmo Gazy na dvě části.

Před tím se nejvíce bojovalo na severu a teď se zaměřili daleko intenzivněji i na jih. Město Chán Júnis je jeho největší aglomerací.

Přímo při hranicích s Egyptem je pak ještě Rafah, kde se v budoucnu asi bude také bojovat, ale je to spíše jedna z únikových cest pro utíkající civilisty. Teď se skutečně bojuje hodně tvrdě právě ve městě Chán Júnis. Je hlášeno, že tam dorazily izraelské tanky.

Změnil se nějak postup izraelské armády při útocích na jih pásma Gazy oproti operacím na severu?

Izraelská armáda byla v takových operacích nasazována už dříve a mám za to, že jsou schopni se vždy poučit z toho, kde je pro ně postup efektivní, a zavádět nějaké nové postupy.

The Israeli army surrounds Khan Yunis in the southern Gaza Strip



The third phase of the ground operation has begun, the general staff said. pic.twitter.com/Pk7l0rJMS6 — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2023

Z pohledu zvnějšku se mi nezdá, že by tam docházelo k nějakým zásadním změnám. Spíše si myslím, že je to takové „krok za krokem“, snaží se eliminovat jednotlivé městské čtvrti a objekty. Je to spíše uvážený postup.

Není to frontální útok, jako vidíme v jiných světových konfliktech. Opravdu jde o systematický způsob vedení války.

Úkryty na jihu?

Hamás se tedy stáhl na jih Gazy. Jaké prostředky může v tuto chvíli používat? Jsou i na jihu Gazy tunely, které sloužily na severu jako úkryty?

Mám za to, že by tam určitě takové ukryty mohly být. Měli dost času se na tuto válku připravit. A znovu připomenu, že 7. října opravdu byl Hamás, který válku zahájil a vyvolal.

Desítky izraelských tanků vjely na jih Pásma Gazy. Armáda vyzvala obyvatele k evakuaci Číst článek

Samozřejmě Hamás musel dobře vědět, jak to bude vypadat, že si to Izrael nenechá jen tak líbit. To nikdy nebylo jeho zvykem.

I dnes (v úterý, pozn.red.) došlo k raketovým úderům ze strany Hamásu, takže ty vojenské kapacity rozhledně zničeny nejsou. A Izrael bude nadále postupovat.

Vede Izrael tu operaci tak, aby minimalizoval dopad na civilní obyvatele? Co je základem takového způsobu boje?

Zahájím takovou statistikou, kterou jsem si dohledal v otevřených zdrojích. Šlo o vyjádření představitelů izraelské armády, kteří se vyjádřili tak, že vlastně za jednoho zabitého bojovníka Hamásu zahynou i dva civilisté.

Tento poměr by za jiných okolností byl velice „komfortní“ a vlastně by vyjadřoval to, že izraelské údery jsou poměrně přesné. Když si představíme, jak je ta zástavba hustá, kdy Hamás, a víme že to takto bylo i dlouhodobě, používá civilisty jako lidské štíty, tak toto není tak strašlivá statistika.

The killing of civilians in #Gaza must stop.



Parties to conflict must take all feasible precautions to avoid and minimize civilian harm.



It is crucial to ensure that displaced civilians are protected and provided with shelter, nutrition and hygiene. — UN Humanitarian (@UNOCHA) December 5, 2023

Pokud bychom brali jako relevantní vyjádření izraelských vojenských představitelů, tak tím přesto vzniká podhoubí dalšího odporu do budoucna i křivd, které civilisté neodpustí.

Na tuto otázku vlastně nemám odpověď, jestli to je adekvátní, ani jestli je to dostatečné na to, jakých cílů chce sám Izrael dosáhnout. Civilních obětí jednoznačně bude i nadále přibývat.

Dlouhodobá strategie

Sám mluvčí izraelské armády řekl, že armáda vítá jakoukoli seriózní vojenskostrategickou radu, jak se zaměřit na Hamás a zároveň minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu. Co je základem taktiky, pokud opravdu chceme co nejvíce šetřit civilní obyvatelstvo?

Dlouhodobě bylo využíváno to, že civilisté byli minimálně několik hodin dopředu varováni, protože izraelská armáda má velmi přesné zbraně, aby místo opustili.

Izrael popřel, že věděl o útoku Hamásu ze 7. října. Je to konspirace, tvrdí zástupce armády Číst článek

Toto je základ izraelské strategie, je to dlouhodobá záležitost. Mám za to, že jejich vojáci přímo vstoupili do Pásma Gazy a zase se snažili eliminovat konkrétní místa, samotnou vojenskou infrastrukturu Hamásu a v tomto pokračují i nadále. To ukazuje i způsob a postup na začátku vojenské operace. To se jen tak nezmění.

Další vývoj nejspíše napovídá tomu, že to ještě potrvá poměrně dlouhou dobu. Jsem přesvědčen, že minimálně několik měsíců.

Dá se očekávat další příměří? V Gaze se bojovalo na severu přes měsíc, než přišla přestávka v bojích.

Mám za to, že asi ano. Izraelci si nemohou dovolit úplně ignorovat mezinárodní tlak. Jejich zdaleka největší spojenec, Spojené státy americké, se současnou politickou garniturou z Demokratické strany musí zohlednit i měnící se nálady svých voličů.

The brutal collective punishment in #Gaza must end. For 2 months, we have seen the Israeli forces' indiscriminate attacks on Gaza target Palestinian civilians and healthcare.



We continue to call for an immediate and sustained ceasefire. It all #MustStopNow. pic.twitter.com/mz7VZEuf6Q — MSF International (@MSF) December 5, 2023

A i ve Spojených státech amerických jsou propalestinští lobbisté, což je jasné i podle výroků z poslední doby.

Ti také tlačí na izraelskou vládu, aby s tím něco udělali. Humanitární koridory otevřeny jsou, což bylo nejprve více nekompromisní z izraelské strany. Pak tam pomoc mohla začít proudit.

Jestli je to dostatečné, to nevím. Ale rozhodně to vypovídá i o tom, že i izraelská pozice se vyvíjí a země nemá nekonečně času na to, aby mohla s Gazou dělat, co se jí zamane.