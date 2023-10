Macháček: Izraelské tajné služby většinou tuší, když se blíží útok, tentokrát před ním ale nevarovaly

Izraelská žena přišla o život a další jsou těžce zranění po překvapivém útoku z pásma Gazy. Rakety zasáhly obytné budovy v Tel Avivu i v Aškelonu na jihu země. Podle armády navíc komando ozbrojenců infiltrovalo z Gazy přes hranice do jižního Izraele. Izraelské letectvo provedlo první odvetné útoky, říká redaktor Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Praha 9:05 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketa vypálená z Pásma Gazy | Zdroj: Reuters

Kam všude mířily útoky z pásma Gazy?

Rakety dopadají na jižní a střední Izrael. Protiraketový deštník úplně nezafungoval, protože rakety zasáhly obytné domy jak v Aškelonu, tedy městě blízko hranic s pásmem Gazy, tak také v Tel Avivu. V Aškelonu při přímém zásahu raketou zemřela jedna žena a další jsou zranění.

Protiraketové sirény jsou slyšet také v Jeruzalémě nebo v Beer Ševě. Pro Izraelce jsou nejvíce znepokojivé záběry z města Sderot. To je další městečko u hranic s pásmem Gazy. Na záběrech je vidět, že v ulicích ozbrojenci nejspíše hnutí Hamás bojují s izraelskými policisty a vojáky přímo na ulici. Údajně je tam řada mrtvých a zraněných.

Zatím není úplně jasné, co přesně se v Sderotu v těchto v těchto minutách děje, ale podle některých informací se podařilo ozbrojencům dostat tělo jednoho mrtvého izraelského vojáka do pásma Gazy. To by byla cenná trofej, protože většinou ozbrojenci využívají těchto buď zajatých, nebo mrtvých izraelských vojáků k výměně za své vězně v izraelských věznicích.

Otázkou ale je, jak se komandu Hamásu podařilo vůbec do Izraele infiltrovat. Izrael v posledních letech masivně investoval do pozemní i podzemní bariéry tak, aby nešlo stavět tunely, které hlavně hnutí Hamás budovalo za účelem infiltrace na území Izraele, čili ta hranice měla být těsná. A přesto bylo vidět, že tedy se komandu hnutí Hamás podařilo dostat až na izraelské území.

Co říct k tomu načasování palestinských útoků? Proč k překvapivému napadení Izraele z pásma Gazy došlo zrovna teď?

Ten útok je skutečně překvapivý. Tentokrát před ním nevarovala ani izraelská armáda, ani izraelské zpravodajské služby, které většinou přece tuší, že se k něčemu schyluje. Tentokrát ale žádné takové varování nebylo. O těch důvodech zatím se můžeme jen dohadovat. Může tím být rozbíjení sítě hnutí Hamás na západním břehu, které provádí izraelská armáda velice intenzivně v posledních dnech a týdnech.

Může za tím být také snaha o získání palestinských vězňů v izraelských věznicích. Tomu nasvědčuje ještě nepotvrzená informace, že se Hamásu podařilo získat tělo jednoho izraelského vojáka.

Může za tím víc také upoutání pozornosti arabské veřejnosti. To může souviset s chystaným nebo alespoň avizovaným mírovým jednáním mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. A na to zase může ukazovat výrok velitele ozbrojeného křídla Hamásu v Gaze Muhammada Dífa, který nazval současné dění dnem velké revoluce a vyzval jak izraelské Araby, tak lidi z okolních arabských zemí, aby se k útoku přidali.