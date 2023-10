Izrael se teď snaží rozdělit Pásmo Gazy na sektory a podnikat přímé údery v nich, usuzuje analytik Macko

Izraelské tanky jsou podle svědectví lidí z místa citovaných na okraji města Gazy. Izraelské obranné síly tuto informaci nepotvrdily. „V této fázi se bude Izrael snažit rozdělit severní část Pásma Gazy na vícero sektorů, aby omezil mobilitu bojovníků Hamásu, a postupně bude podnikat přímé údery uvnitř jednotlivých pásem,“ komentuje pro Radiožurnál bývalý zástupce náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky Pavel Macko. Rozhovor Praha/Gaza 14:57 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V nemocničním areálu zasaženém izraelským bombardováním má být podle palestinských úřadů 64 000 lidí. Dá se předpokládat, že izraelská armáda má některé zóny vyznačené jako čistě civilní cíle, na které tedy záměrně neútočí?

Pro vedení ozbrojeného konfliktu platí ženevské dohody a dodatkové protokoly. Anebo mezinárodní humanitární právo. A to má několik zásad. Je to vojenská nevyhnutelnost, rozlišení mezi kombatanty a nekombatanty, proporcionalita, humánnost.

V tomto případě se bavíme o nemocničním komplexu. Ozbrojené složky standardně mají prioritní cíle, ale mají i takzvané zakázané cíle. To jsou cíle, na které vojska nesmí útočit, ale musí být vyznačené. Nemocniční komplex by měl být nahlášen a označen jako zakázaný cíl.

Je to ale závazek i pro druhou stranu, že nemocnici nebude využívat pro vojenské účely.

Hlavní podporovatel Izraele, Spojené státy, vyzvaly izraelské představitele, aby rozlišovali mezi civilisty a teroristy z Hamásu. Je to v této fázi pozemní operace vůbec možné? Tím spíš, pokud jsou k dispozici informace, že Hamás využívá civilní budovy, třeba školy nebo právě nemocnice?

Je to mimořádně složité. Izrael se snaží používat přesně naváděné bomby, přesně naváděné zbraně právě pro to, aby minimalizoval civilní ztráty. Snaží se chránit civilní obyvatelstvo.

Ale pokud v objektu velení nebo řízení Hamásu se nacházejí bojovníci, kteří odtud vedou boj, a zároveň tam jsou i civilisté, tak je povinností Hamásu tyto civilisty evakuovat a nenechat je v bojové zóně.

Pokud dojde k přímému střetu třeba v zastavené části města, tak je to velmi složité. Protože pokud dojde k jakékoliv palbě, izraelské síly mají právo na sebeobranu a zároveň na opětování palby. To znamená, že může dojít i k zasažení objektů, které jsou na první pohled jako civilní cíle. Ale pokud je v nich vyvíjena vojenská aktivita, tak potom to jsou legitimní vojenské cíle.

Mluvčí izraelských obranných sil popsal, že Izraelci zlikvidovali konkrétní budovu patřící Hamásu. Pokud to tedy tak je, pokud budova patří Hamásu, dá se to brát tak, že každý, kdo v ní je, je členem Hamásu a není civilista? Je to takto jednoduché?

Není to tak jednoduché. Všeobecně platí zásada, že útoky by se neměly vést na takové cíle a objekty, kde není stoprocentní jistota, že tam nejsou civilisté. Výjimku tvoří to, co jsem naznačil v předcházející odpovědi – pokud je přímo odtud vedená palba.

A za druhé platí zásada, že ochrana civilistů je povinností všech bojujících stran. To znamená, že ani Hamás nebo Islámský džihád nesmí využívat civilisty. A pokud mají objekty, ze kterých řídí operace anebo plánovací činnosti, tak jsou povinny všechny civilisty z těchto míst evakuovat.

V opačném případě jsou tito civilisté považováni za osoby podílející se na válečném úsilí. To je stejné jako u vás: na ministerstvu obrany máte civilisty, ale i ti se přímo podílí na plnění úloh ministerstva.

Dá se americká výzva k rozlišování mezi civilisty a Hamásem podle vás chápat i jako výzva k celkovému přehodnocení izraelského postupu v Gaze?

Já myslím, že ano. Je to jednoznačné, že Spojené státy mají velkou obavu z toho, aby přílišná tvrdost izraelských sil, i když všichni chápou oprávněnost té reakce, nevyvolala příliš velké pnutí v islámském a arabském světě.

A aby to nevedlo k rozšíření toho konfliktu a regionalizaci, anebo dokonce k většímu konfliktu na celém Blízkém východě.

Spojené státy to neřekly přímo, ale de facto i těmi výzvami na dodržování Ženevských konvencí je ten odkaz jasný: dávejte pozor, abyste neuškodili civilistům. Starejte se především o vojenské kapacity Hamásu.

Pokud se potvrdí informace zpravodajských agentur, že u města Gaza jsou izraelské tanky, kterým se navíc mělo podařit přerušení silničního spojení mezi severem a jihem Pásma Gazy, dá se to označit za další fázi pozemní operace?

Já bych to stále považoval za první fázi pozemní operaci. My možná ani přechod do druhé fáze neuvidíme. Bude to jen graduálně narůstat.

Ale viděli jsme přípravné operace, to bylo bombardování a krátké průniky, takzvané formovací operace.

V tomto okamžiku vidíme pozemní operace. V této fázi se bude Izrael snažit rozdělit severní část Pásma Gazy na vícero sektorů, aby omezil mobilitu bojovníků Hamásu, a postupně bude podnikat přímé údery uvnitř jednotlivých pásem. Podle mě je to stále součást té první fáze, kdy se snaží získat kontrolu nad jednotlivými prostory.