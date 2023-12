ONLINE: ‚Horor moderní války.‘ Novinářka se dostala do Pásma Gazy a popsala situaci v ulicích

CNN na svých internetových stránkách píše, že Izrael a Egypt oficiálně znemožnily zahraničním novinářům vstup do Pásma Gazy.

Izraelská armáda v uplynulých týdnech vzala zástupce některých světových médií na krátké cesty na sever Pásma Gazy, kam soustředila operace v počáteční fázi své pozemní ofenzivy.

CNN's @clarissaward reports from inside Gaza with a first-hand look at the humanitarian catastrophe and the dire living conditions for hundreds of thousands of civilians trapped inside: pic.twitter.com/Am2i5YM7ZH