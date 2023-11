První Čech opustil Pásmo Gazy, domů chce ještě desítka lidí. Potřebují k tomu trojí povolení

Z Pásma Gazy se podařilo dostat prvního Čecha. Po usilovné práci českého styčného úřadu v Rámalláhu a zastupitelského úřadu v Káhiře se zotavuje v Egyptě. Hranice z palestinské enklávy opustila i jeho maminka. V Pásmu Gazy dál zůstává asi desítka Čechů a jejich rodinných příslušníků, kteří o evakuaci stojí. Proces opuštění Gazy je ale náročný. Od stálého zpravodaje Káhira 9:48 14. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hraniční přechod Rafáh jako brána z Pásma Gazy do Egypta | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

Společným jmenovatelem pro ty, kteří chtějí opustit Pásmo Gazy, jsou složité příběhy rodin, které se rozdělily nebo ne všichni členové mají české občanství.

Českým úřadům se nyní podařilo evakuovat dva lidi. Informoval o tom v pondělí ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) před jednáním v Bruselu. Evakuovaným je muž s českým občanstvím a jeho matka, která Češka není. Otec žije v Česku.

Obavy, že by se díky evakuaci do Česka dostali neprověření lidé z Pásma Gazy, jsou podle velvyslance v Káhiře naprosto liché. Ivan Jukl ubezpečil Radiožurnál o tom, že úřady mají přehled, o koho se jedná.

Postupné evakuace

Evakuovaní jsou nyní v Káhiře a podle egyptských nařízení mají 72 hodin na to, aby území opustili. Po vyřízení potřebných formalit zamíří do České republiky, vyhrazený čas by na to měl stačit.

„Myslím si, že i na psychiku působí dobře, že jsou ubytovaní na našem zastupitelském úřadě. Co jim chybělo – oblečení, hygienické potřeby – o to jsme se samozřejmě postarali. Budeme s nimi až do doby, kdy se pro ně podaří najít vhodné letadlo, aby mohli odletět do Čech,“ popsal dále Radiožurnálu velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl.

Vládní speciál se pro dvojici nechystá, jedná se totiž o velmi malou skupinku lidí. Navíc se očekává, že i další Češi budou přicházet do Egypta postupně.

„Jedná se o 10 až 12 lidech, kteří nejprve potřebují dostat svolení opustit Gazu od všech tří stran – což znamená od Izraele, Hamásu a od Egypťanů. A to je momentálně naše největší práce. Protože jakkoliv se můžeme snažit a denně komunikujeme s egyptskou stranou, tak zaručit, že všichni lidé najednou dostanou povolení a ještě že najednou přejdou přechod, momentálně není pravděpodobné,“ pochybuje český velvyslanec.

Překážky před Rafáhem

Jukl zároveň vyjádřil lítost nad tím, že společnost Smartwings zrušila přímé lety mezi Prahou a Káhirou, které by se pro evakuace hodily.

Šance na další evakuace ale jsou. Přestože některým zemím se ještě vůbec nepodařilo dostat své občany z Pásma Gazy. Kromě náročnosti procesu je zásadní také to, kde konkrétně se v Gaze lidé nachází a jaké mají možnosti dostat se k hraničnímu přechodu.

Rafáh není otevřený každý den. Někdy je egyptskými autoritami úplně uzavřený, jindy jím zase proudí pouze humanitární pomoc. Navíc se až na místě lidé dozvědí, zda na vyvěšených seznamech figuruje jejich jméno, že mají povolení do Egypta přejít.