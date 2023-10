Stáhněte si aplikaci a zjistěte, kde je kryt, vzkazuje velvyslankyně Čechům, kteří cestují do Izraele

Invaze izraelských vojsk v Pásmu Gazy nemusí podle české velvyslankyně v Izraeli znamenat zpřísnění omezení spojených s vycestováním do tamních míst. Pokud civilní oběti bombardování Hamásu jsou, je to v oblastech kolem Pásma Gazy. Tel Aviv a Jeruzalém jsou podle ní relativně bezpečné. „Není to tím, že by Hamás nechtěl vraždit civilisty, je to tím, že má Izrael velmi dobrou protiraketovou obranu,“ říká velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová. Praha / Tel Aviv 10:42 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Když zní sirény, znamená to, že Hamás rakety vystřelil, nicméně díky izraelskému Iron Domu je jich velká většina sestřelená,“ říká česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. | Foto: Habboub Ramez / ABACA | Zdroj: Reuters

Česká diplomacie ve středu oznámila zabití mladého Izraelce s českými kořeny při útocích Hamásu ze 7. října. Jaké máte informace o dalších Češích v Izraeli, jsou v pořádku?

Pokud víme, tak všichni Češi v Izraeli, s kterými jsme v kontaktu nebo kteří se nám ozvali, jsou v pořádku. V databázi DROZD (projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí - pozn. red.) jich máme přibližně dvě stě. Nevíme o nikom, kdo by se chtěl v tuhletu chvíli evakuovat.

Obracejí se na vás Češi s nějakou žádostí?

Obracejí se s žádostmi o informace. Někteří, kteří tady dlouhodobě žijí, si ověřují, jaká je situace, například lety, nebo si kontrolují, jestli mají platné všechny dokumenty pro případ, že by se v nějakou chvíli rozhodli odjet, aby to bylo jednodušší.

Ministerstvo zahraničí dál pouze doporučuje cestovat do Izraele jenom v nezbytných případech. Nechystá se kvůli té očekávané pozemní operaci v Pásmu Gazy nějaké zpřísnění tohoto doporučení? Nebo nějaké omezení cest do Izraele?

Ono cestujte jenom v nezbytných případech už je docela velké omezení, protože za normálních okolností cestuje do Izraele spoustu turistů nebo lidé, kteří sem jezdí, protože se jim tady líbí, nikoliv, že by tady měli nějakou nezbytnou práci nebo jiný důvod, proč sem přijet.

Pokud bude zahájena pozemní ofenziva, domnívám se, že to ještě nebude nutně muset znamenat zpřísnění tohoto už tak přísného doporučení. Pokud by Hamás otevřel druhou frontu na severu, bezpečnostní situace by se mohla zhoršit a pak by to bylo na zvážení.

Jsou nějaké konkrétní oblasti, kam by se teď Češi nebo vůbec turisté v Izraeli raději vůbec neměli vydávat?

Rozhodně to je do blízkosti Pásma Gazy, do těch úplně nejbližších oblastí ve vzdálenosti dvou, čtyř kilometrů. Tam se ani nedostanou, protože tam jsou armádní checkpointy. Armáda evakuovala i ty obyvatele, kteří tam bydleli.

Také by neměli jezdit na úplný sever, na hranici s Libanonem a na hranici se Sýrií, kde by asi opět neprošli přes armádní checkpointy. Jinak pokud už tady jsou a chtěli by cestovat, tak Tel Aviv a Jeruzalém jsou relativně bezpečná místa. Měli by rozhodně sledovat doporučení zdejších úřadů, zdejších bezpečnostních složek, měli by si nainstalovat tu aplikaci, která oznamuje přílety raket, a také si zjistit, kde v blízkosti místa, kde se nacházejí, jsou kryty.

V Tel Avivu a v dalších místech Izraele zněly v noci sirény leteckého poplachu, potvrdil nám to náš reportér Jaromír Marek, který je aktuálně v Tel Avivu. Ovlivňuje nějak celá situace práci vašeho velvyslanectví? Nechystáte nějaké zpřísnění bezpečnostních opatření?

My máme vyhlášený bezpečnostní stupeň BETA, což je druhý stupeň ze čtyř, kdy čtyřka znamená absolutní evakuaci. Samozřejmě pracujeme opatrně, ale děláme všechno, co je potřeba, v plném rozsahu. Když zní sirény, znamená to, že Hamás rakety vystřelil, nicméně díky izraelskému Iron Domu, tomu protiraketovému štítu, je jich velká většina sestřelená.

Rakety, které nechají dopadnout, zejména dopadají do neobydlených míst, takže civilní oběti jsou skutečně v oblasti kolem Tel Avivu a Jeruzaléma nulové. Pokud nějaké civilní oběti po bombardování Hamásu jsou, je to v oblastech těsně kolem Pásma Gazy, protože tam je velmi krátká doba na to, aby se zasáhlo. Není to tím, že by Hamás nechtěl vraždit civilisty, je to tím, že má Izrael velmi dobrou protiraketovou obranu.