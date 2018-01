'Pastýř, co je cítit po ovcích.' Papež v Chile zavítá i do ženské věznice v Santiagu

„Máme tu krásný chvalozpěv s názvem "Pastýř, co je cítit po ovcích." Začíná tímhle nádherným veršem: "Jsem ptáče lapené s bolestí skrytou a zlomenými křídly. Vítám tě papeži, příteli." Nezáleží na tom, v jaké jsem zrovna situaci, přesto přese všechno tě přijímám, buď vítán v téhle věznici i mém životě,“ vysvětluje význam verše sestra Nelly Leonová z Kongregace Naše Paní milosrdenství Dobrého Pastýře.

Praha chce v roce 2022 hostit 'katolickou olympiádu'. Na Světový den mládeže by mohl dorazit i papež Číst článek

V ženské věznici v santiagské čtvrti San Joaquín - Svatý Jáchym, chcete-li, pracuje už 13 let. Vykonává duchovní služby a řídí tamní sbor.

Mimochodem název písně "Pastýř, co je cítit po ovcích" upomíná na to, co papež František zdůrazňoval už v dobách, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires: že "dobrý pastýř nenosí rukavice, je připraven ušpinit si ruce" – jinými slovy, že duchovní musí mezi lidi.

„Dávám přednost církvi s modřinami, škrábanci a špínou z ulic, před tou neduživou, která se uzavírá světu a lpí na svém bezpečí,“ napsal František v roce 2013 v textu Radost evangelia (Evangelii gaudium).

Ale vraťme se do věznice ve čtvrti Svatého Jáchyma: Jen si to představte, svítí slunce a hned u vchodu stojí rozesmátý papež František v bílé klerice. Papež z kartonu tam stojí už dobře přes týden. Obyvatelky věznice se nemohou dočkat, až přijde ten skutečný – a vězeňský sbor zkouší o sto šest.

Papež František na cestě po Chile | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„Je to tak krásné a milé, protože to všechno jsme dokázaly my, ženský připravený o svobodu. Mám obrovskou radost, že k nám papež přijde. Je to pro mě požehnání,“ říká jedna z vězeňských sboristek, Margarita Bernalová.

Ve věznici si odpykává trest asi 620 žen. Mnohé z nich trápí, že nemohou být se svými dětmi a od papežovy návštěvy si slibují jistou útěchu. Odsouzené mohou mít ve vězení pouze děti, kterým ještě nebyly dva roky. Pak je vidí jen při návštěvách příbuzných. Sestra Leonová podle svých slov doufá, že o tom promluví s papežem a že ho poprosí, aby se zasadil o změnu.

„Ráno se budíme s pocitem, že už nám zbejvá o den míň trestu. Posiluje nás to a posloucháme písničku a máme radost, uvědomujeme si boží přítomnost, a taky že v tom nejsme samy a že přesně víme, o čem zpíváme,“ svěřuje se další sboristka, Viaviana Berriosová.

Přípravy na papežskou návštěvu ale neobnášely jen zkoušky sboru -- vězeňkyně taky vyráběly křížky, růžence a náramky, které papež požehná. Ze santiagského Svatého Jáchyma je pak rozvezou do dalších věznic po celé zemi. Dostanou se k některým z celkem asi padesáti tisíc vězňů, včetně čtyř tisíc žen. Na ty v Santiagu se usmálo štěstí – už brzy uvidí živého papeže. A zítra se probudí s pocitem, že trest je zase o den kratší.