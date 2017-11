Pátrání po ztracené argentinské ponorce pokračuje, zdržuje ho ale silná bouře

Několikametrové vlny a bouře komplikuje pátrání po argentinské ponorce v jižním Atlantiku. Plavidlo se 44 lidmi na palubě se ztratilo už ve středu, podle námořnictva má ale posádka zásoby na dva týdny. S pátráním pomáhají i zahraniční specialisté. Buenos Aires 8:54 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obrázek zmizelé ponorky San Juan na plotu námořní základny ve městě Mar del Plata | Foto: Marcos Brindicci | Zdroj: Reuters

Největším problémem jsou několikametrové vlny, potvrzuje argentinský admirál Gabriel Gonzalez. „S počasím je to těžké. Právě teď mají vlny šest až osm metrů. Bohužel se zdá, že takové to bude ještě další dva dny. Když je hladina rozbouřená, tak je extrémně těžké najít tak špatně viditelné věci, jako je ponorka,“ popsal admirál. Argentina do záchranné operace vyslala 13 lodí a tři letadla.

Argentinské námořnictvo v minulých dnech zachytilo několik satelitních volání a data stále analyzuje. Podle mluvčího Enrique Balbiho je už ale teď jasné, že volání nepocházelo jen ze ztracené ponorky San Juan. „Některé signály jsou skutečně námořní čísla, ty ostatní neznáme. Ještě ta data analyzujeme. V současné době nám ale neposkytují dost informací, abychom mohli ponorku lokalizovat."

Mluvčí argentinského námořnictva také znovu zdůraznil, že posádka má dost jídla i kyslíku na zhruba dva týdny.

Po ponorce teď i přes špatné podmínky pátrají i zahraniční týmy. Argentincům pomáhají například američtí a britští specialisté. Několik britských lodí vybavených sonary se vydá po stejné trase jako argentinská ponorka. Pomoc nabídla i Francie, Chile nebo třeba Brazílie.